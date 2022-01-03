Кравченко лишилась 70 процентов волос

«Вот такая это сейчас востребованная услуга. А до того времени же нужно как-то жить, как-то сниматься. Тем более что волосы стали отрастать. Поэтому вот решила стричься. Пришла к стилисту и говорю: «Стриги! Но ты же понимаешь, что я публичный человек и не имею права выглядеть плохо». Конечно, мастер перенервничала. Но все кончилось хорошо. Привет, новый образ, привет, новая башка», - шутит Мария.