Кравченко лишилась 70 процентов волос

Мария Кравченко, звезда Comedy Woman, призналась, что перенесенный коронавирус продолжает доставлять ей серьезные неприятности. После COVID-19 у знаменитости начали сильно выпадать волосы. Марии ничего не оставалось, кроме как сделать короткую стрижку.
Девушка обратилась к трихологу, ей назначили лечение, но до восстановления придется ждать несколько месяцев, пишут 7days.
«Я просто потеряла процентов 60-70 волос после ковида. Когда выпали волосы, я выглядела будто после прохождения курса химиотерапии», с огорчение говорит Кравченко.
Девушка даже заказала парик, но его доставка из-за рубежа займет длительное время.
«Вот такая это сейчас востребованная услуга. А до того времени же нужно как-то жить, как-то сниматься. Тем более что волосы стали отрастать. Поэтому вот решила стричься. Пришла к стилисту и говорю: «Стриги! Но ты же понимаешь, что я публичный человек и не имею права выглядеть плохо». Конечно, мастер перенервничала. Но все кончилось хорошо. Привет, новый образ, привет, новая башка», - шутит Мария.
Несмотря на то что Мария старается не подавать виду, как она огорчена случившимся, смириться с ситуацией ей нелегко.
«Не скажу, что я приняла себя на все 100 процентов. Новый образ требует нового подхода, нового гардероба. В общем, для меня это большие перемены», - пожаловалась актриса.