В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Кравченко лишилась 70 процентов волос

Мария Кравченко, звезда Comedy Woman, призналась, что перенесенный коронавирус продолжает доставлять ей серьезные неприятности. После COVID-19 у знаменитости начали сильно выпадать волосы. Марии ничего не оставалось, кроме как сделать короткую стрижку.

Кравченко лишилась 70 процентов волос
Фото: InstagramInstagram

Девушка обратилась к трихологу, ей назначили лечение, но до восстановления придется ждать несколько месяцев, пишут 7days.

«Я просто потеряла процентов 60-70 волос после ковида. Когда выпали волосы, я выглядела будто после прохождения курса химиотерапии», с огорчение говорит Кравченко.

Девушка даже заказала парик, но его доставка из-за рубежа займет длительное время.

«Вот такая это сейчас востребованная услуга. А до того времени же нужно как-то жить, как-то сниматься. Тем более что волосы стали отрастать. Поэтому вот решила стричься. Пришла к стилисту и говорю: «Стриги! Но ты же понимаешь, что я публичный человек и не имею права выглядеть плохо». Конечно, мастер перенервничала. Но все кончилось хорошо. Привет, новый образ, привет, новая башка», - шутит Мария.

Несмотря на то что Мария старается не подавать виду, как она огорчена случившимся, смириться с ситуацией ей нелегко.

«Не скажу, что я приняла себя на все 100 процентов. Новый образ требует нового подхода, нового гардероба. В общем, для меня это большие перемены», - пожаловалась актриса.

Шоу-бизнес,Мария Кравченко,журнал "7 Дней",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители