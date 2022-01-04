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33 минуты назад

Права на песни Дэвида Боуи были выкуплены за 250 миллионов долларов

Наследники британского композитора и рок-исполнителя Дэвида Боуи продали права на все его песни американской компании звукозаписи Warner Music. Сумма сделки составила порядка 250 миллионов долларов.

Права на песни Дэвида Боуи были выкуплены за 250 млн долларов
Фото:  pixabay.com pixabay.com

Соглашение о продаже включает в себя 26 студийных альбомов артиста. В него также вошли такие песни, как «Heroes», «Changes», «Space Oddity», «Fame», «Let's Dance» и многие другие.

— Сделка передает почти все песни Боуи концерну Warner, — передает издание Variety, в понедельник, 3 января, ссылаясь на источники.

Также компания приобрела посмертный альбом «Toy», релиз которого состоится в предстоящую пятницу, 7 января, в преддверии 75-й годовщины со дня рождения Боуи.

— Мы по-настоящему довольны тем, что музыка Дэвида Боуи теперь будет в надежных руках Warner Chappell Music, — заявил изданию юрист Аллен Грубман, представляющий интересы наследников.

В декабре «Вечерняя Москва» писала о самых популярных музыкантах 2021 года по версии стримингового сервиса «Яндекс. Музыка». Ими стали рэпер Моргенштерн и певица Мари Краймбрери. Открытием года стала исполнительница песни «Стеклянная» GUMA, а прорывом года стали победители конкурса Евровидение — группа Maneskin.

Шоу-бизнес,Дэвид Боуи,Яндекс,
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