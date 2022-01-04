Права на песни Дэвида Боуи были выкуплены за 250 млн долларов

Наследники британского композитора и рок-исполнителя Дэвида Боуи продали права на все его песни американской компании звукозаписи Warner Music. Сумма сделки составила порядка 250 миллионов долларов.

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Соглашение о продаже включает в себя 26 студийных альбомов артиста. В него также вошли такие песни, как «Heroes», «Changes», «Space Oddity», «Fame», «Let's Dance» и многие другие.

— Сделка передает почти все песни Боуи концерну Warner, — передает издание Variety, в понедельник, 3 января, ссылаясь на источники.

Также компания приобрела посмертный альбом «Toy», релиз которого состоится в предстоящую пятницу, 7 января, в преддверии 75-й годовщины со дня рождения Боуи.

— Мы по-настоящему довольны тем, что музыка Дэвида Боуи теперь будет в надежных руках Warner Chappell Music, — заявил изданию юрист Аллен Грубман, представляющий интересы наследников.