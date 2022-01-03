«Не знаю, что с моими мозгами было»: Пугачева о браке с Киркоровым

Отношения Примадонны и короля отечественной попсы переродились в откровенную неприязнь. Если в первое время после развода и Алла Борисовна и Филипп Бедросович сохраняли вполне дружеские отношения, то сейчас они окончательно перестали общаться друг с другом. Об этом пишет Экспресс Газета.

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Киркоров, ранее отзывавшийся об экс-супруге только в положительном ключе, теперь в открытую говорит, что сожалеет о потраченных на совместную жизнь годах.

Не выдержала и сама Пугачева. Певица сделала достаточно резкое заявление, которое приводит биограф Максима Галкина Федор Раззов.

«Всю жизнь не любила такой тип людей, такой тип поступков, мне вообще все в нем не нравилось и сейчас не нравится. Не знаю, что с моими мозгами было», - сообщила Примадонна.