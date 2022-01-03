Маликова на фоне скандала отказалась от досрочной пенсии

Инна Маликова сделала заявление – она отказывается от пенсии. Это решение 45-летняя солистка и руководитель «Новых Самоцветов» приняла на фоне скандала, который был вызван тем, что она добилась статуса пенсионерки.

Фото: Instagram Instagram

Ранее звезда обратилась в пенсионный фонд за оформлением пособия, которое ей положено по закону, как представительнице творческой профессии. ПФ артистке отказал, тогда пришлось подключаться юристам.

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Общественность возмутило то, что совсем еще молодая красавица-блондинка из известной и весьма обеспеченной творческой семьи добивается мизерного, в целом, пособия. Пикантную тему подхватили хейтеры, обвинив певицу в непомерной алчности.

Маликова решила внести ясность и дала комментарии журналистам СтарХита.

«Когда юристы организации, в которой я официально числюсь уже более 25 лет, предложили мне рассмотреть возможность оформления документов на досрочную пенсию, как творческому работнику по стажу, я не придала значения этому факту. Для меня такое положение вещей было нормой — моя мама, артистка балета, получает пенсию с 37 лет. Все выплаты я планировала перечислять благотворительному фонду «Старость в радость», которому помогаю на протяжении многих лет».

Маликова действительно давно сотрудничает с благотворительным фондом.

«Она — один из активнейших наших помощников, — сказала основатель и директор организации — Елизавета Олескина.

«На сегодняшний день в этой истории поставлена точка. Я очень рада, что эта ситуация стала полезной для людей творческих профессий, которые узнали о своих правах и смогут ими воспользоваться», — резюмировала Маликова.

Антон Гришин, руководитель и управляющий партнер юридической группы «Гришин, Павлова и партнеры» и руководитель практики «Трудовые споры», ведущий юрист Руслан Кожевников подтвердили, что Инна отказывается от получения досрочной пенсии.

«Глядя на то, как начали развиваться события, мы решили отозвать иск. Инна Юрьевна будет претендовать на выход на пенсию на общих основаниях с остальными гражданами РФ».