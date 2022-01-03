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1 час назад

Холли Берри опровергла четвертое замужество

Американская актриса Холли Берри опровергла слухи о четвертом замужестве, появившиеся после публикации шутливого снимка с бойфрендом, музыкантом Ваном Хантом.

Холли Берри опровергла четвертое замужество
Фото: ReutersReuters

В Instagram Берри опубликовала новое фото, заявив, что «мы просто дурачились в Новый год».

Перед этим в ее аккаунте появилось фото, на котором она целуется с Хантом на фоне панорамного окна с видом на океан. Фанатов взволновала подпись, гласившая: «Что же, это официально». Они решили, что речь идет о свадьбе.

Ранее актриса состояла в сожительстве с бейсболистом Дэвидом Джастисом, музыкантом Эриком Бене, фотомоделью Гэбриелом Обри и актером Оливье Мартинесом.

В ноябре этого года вышел трейлер «Падения Луны» Роланда Эммериха. Берри исполняет одну из главных ролей.

Шоу-бизнес,Дэвид Джастис,
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