Холли Берри опровергла четвертое замужество

Американская актриса Холли Берри опровергла слухи о четвертом замужестве, появившиеся после публикации шутливого снимка с бойфрендом, музыкантом Ваном Хантом.
В Instagram Берри опубликовала новое фото, заявив, что «мы просто дурачились в Новый год».
Перед этим в ее аккаунте появилось фото, на котором она целуется с Хантом на фоне панорамного окна с видом на океан. Фанатов взволновала подпись, гласившая: «Что же, это официально». Они решили, что речь идет о свадьбе.
Ранее актриса состояла в сожительстве с бейсболистом Дэвидом Джастисом, музыкантом Эриком Бене, фотомоделью Гэбриелом Обри и актером Оливье Мартинесом.
В ноябре этого года вышел трейлер «Падения Луны» Роланда Эммериха. Берри исполняет одну из главных ролей.