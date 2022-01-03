«Жена - еврейка тебя погубит»: Галкин рассказал о родителях

Ведущий Первого канала подтвердил давно циркулирующие в Интернете слухи. Сам Галкин не стал отрицать, что он не является русским ни по отцу, ни по матери.

Фото: Лариса Кудрявцева Лариса Кудрявцева

45-летний российский юморист Максим Галкин рассказал о своих еврейских корнях. Как оказалось, супруг Аллы Пугачевой принадлежит к этой национальности как по материнской, так и по отцовской линии. При этом когда будущий отец Максима познакомился со своей будущей супругой, он был перспективным офицером. Мужчину честно предупреждали: жена-еврейка загубит его карьеру. Однако Александр Галкин не послушал этих советов — и в итоге дослужился до генерал-полковника. Об этом сам телеведущий рассказал в интервью книжному обозревателю Галине Юзефович, которое сегодня было опубликовано на ее канале (полностью видео доступно по этой ссылке).

«Когда мой отец познакомился под Луганском в летних военных лагерях, будучи офицером, с моей мамой — а она была дочкой командира, полковника, у них завязался роман. Мой дед, Григорий Робертович Прагин, был категорически против этого брака именно из-за того, что он видел в отце перспективного офицера. И он ему сказал: жена-еврейка загубит военную карьеру», — рассказал Галкин.

При этом Максим считает, что в те времена его отец меньше всего думал о карьере. Он не только поженился на Наталье Прагиной, но и из чувства противоречия указывал ее «неудобную» национальность во всех анкетах. Галкин добавил, что его родители придерживались весьма либеральных взглядов, несмотря на высокую позицию отца в министерстве обороны.

«Отец всю свою жизнь даже в анкетах, где не было графы, из чувства противоречия писал: „жена — еврейка“. Его не спрашивали, но он писал. У нас была абсолютно либеральная семья. Отец — единственный человек такого ранга, который остался в Минобороны РФ, не приехав к ГКЧП», — отметил Галкин.

Юморист поделился и другими подробностями из жизни своей семьи. Так, прабабушку Галкина (тоже еврейку) повесили в собственном доме в Одессе, как только немцы зашли в город. Семья до сих пор не знает, где находится ее могила. К тому моменту все четыре ее сына воевали, все были на офицерской службе. Одного из дедушек Максима Галкина представляли к званию Героя Советского союза, но кулуарно объяснили: он его не получит, потому что евреев слишком много.