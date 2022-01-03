Навку высмеяли в передаче Первого канала

Участники команды «Неудержимый Джо» стали шутить над тем, что вышедшая замуж за Дмитрия Пескова фигуристка так и не сменила фамилию. Навка по достоинству оценила юмор.

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46-летнюю российскую гимнастку Татьяну Навку высмеяли в финале Высшей лиги КВН на Первом канале. Шутки в адрес присутствовавшей в зале Олимпийской чемпионки, которая также вошла в состав жюри, позволила себе команда «Неудержимый Джо». Один из ее участников неожиданно появился на сцене с букетом цветов.

«Роман, зачем вы вышли в костюме Деда Мороза?» — обратились к нему другие члены команды. «Я с подарками для жюри. О! Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка моего сердца. Эти цветы для вас», — произнес Роман.

В ответ ему посоветовали быть осторожнее — ведь Навка является супругой пресс-секретаря президента РФ.

«Ты не охренел там?! Давай поаккуратнее, все-таки жена Пескова! Там все серьезно», — посоветовали ему. Впрочем, сам участник с подобной трактовкой не согласился: «Ой, было бы серьезно — была бы Пескова!»

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Фигуристка по достоинству оценила шутку и не смогла сдержать улыбку. Ну а уже в финале выпуска она призналась, что слова представителей команды «Неудержимый Джо» даже заставили ее задуматься о смене фамилии.