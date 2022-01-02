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54 минуты назад

Собчак опубликовала откровенную фотографию из бани

Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте откровенную фотографию. Телеведущая поделилась с подписчиками своей традицией ходить в баню в новогодние праздники.

Собчак опубликовала откровенное фото из бани
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«31 декабря я в баню не хожу, зато 2 января — с удовольствием», — подписала фотографию Собчак.

На снимке телеведущая полностью обнаженная стоит в деревянной бочке с холодной водой. Она держится одной рукой за лестницу, а во второй у нее находится половина грейпфрута. Собчак стоит спиной к камере, поэтому на фотографии видны лишь ее обнаженная спина и ягодицы. При этом телеведущая, смотря в объектив, улыбается.

Снимок впечатлил большинство подписчиков Собчак. Они восхитились хорошей формой и свежим видом телеведущей. А некоторые даже начали сравнивать ее с Волочковой.

«Волочкова отдыхает», «Волочкова 2.0», «Я тоже сразу про Анастасию подумала», «Должен быть ответ от Волочковой», «Косплей Волочковой 10 из 10», написали пользователи социальной сети.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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