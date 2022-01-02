Собчак опубликовала откровенное фото из бани

На снимке телеведущая полностью обнаженная стоит в деревянной бочке с холодной водой. Она держится одной рукой за лестницу, а во второй у нее находится половина грейпфрута. Собчак стоит спиной к камере, поэтому на фотографии видны лишь ее обнаженная спина и ягодицы. При этом телеведущая, смотря в объектив, улыбается.