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54 минуты назад

«Талант от рождения»: Галкин впервые вывел сына на большую сцену

На Первом канале показали новогодний выпуск телешоу «Две звезды. Отцы и дети». Настоящий фурор произвело выступления Галкиных – Максима и Гарри. Это было первое выступление мальчика на настоящей сцене.

«Талант от рождения»: Галкин впервые вывел сына на большую сцену
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отец и сын, одетые в одинаковые клетчатые рубашки, исполнили композицию Non, je ne regrette rien знаменитой французской певицы Эдит Пиаф.

Буквально все отметили, что 8-летний сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина – прирожденный артист. У него прекрасные вокальные и артистические данные, а также он совершенно свободно чувствует себя под пристальным вниманием публики. Был отмечен и хороший французский язык маленького исполнителя, - пишет Экспресс Газета.

Единственное, чего не хватало в номере – участия женской половины семьи, решили члены жюри и зрители.

«Все было очень эстетично, от момента как вы выглядите до того, как пели. Могли бы привлечь и женскую половину!» — сказал Игорь Крутой.

В комментариях на YоuTube - восторженные отзывы.

«Галкины молодцы, два раза пересмотрела — шикарно выступили», «Изумительный мальчик. Алла Борисовна как-то в интервью сказала: если Лизе надо работать, то Гарри имеет талант от рождения».

Известная певица Алла Пугачева и ее супруг — шоумен Максим Галкин — растят малышей-двойняшек: сына Гарри и дочь Елизавету. Дети родились у звездной пары 2013 году. Также у артистки есть старшая дочь Кристина Орбакайте, которая родилась в 1971 году, в первом замужестве звезды.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,Игорь Крутой,
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