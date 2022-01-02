«Талант от рождения»: Галкин впервые вывел сына на большую сцену

На Первом канале показали новогодний выпуск телешоу «Две звезды. Отцы и дети». Настоящий фурор произвело выступления Галкиных – Максима и Гарри. Это было первое выступление мальчика на настоящей сцене.

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Отец и сын, одетые в одинаковые клетчатые рубашки, исполнили композицию Non, je ne regrette rien знаменитой французской певицы Эдит Пиаф.

Буквально все отметили, что 8-летний сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина – прирожденный артист. У него прекрасные вокальные и артистические данные, а также он совершенно свободно чувствует себя под пристальным вниманием публики. Был отмечен и хороший французский язык маленького исполнителя, - пишет Экспресс Газета.

Единственное, чего не хватало в номере – участия женской половины семьи, решили члены жюри и зрители.

«Все было очень эстетично, от момента как вы выглядите до того, как пели. Могли бы привлечь и женскую половину!» — сказал Игорь Крутой.

В комментариях на YоuTube - восторженные отзывы.

«Галкины молодцы, два раза пересмотрела — шикарно выступили», «Изумительный мальчик. Алла Борисовна как-то в интервью сказала: если Лизе надо работать, то Гарри имеет талант от рождения».