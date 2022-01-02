«Прощай, кошка!»: МакSим сообщила о расставании с любимым

«И как всегда, под Новый год, красивое расставание! «Прощай, кошка!» «Прощай, прощай», — отвечала я, зная, что уже в конце января снова сдамся и опять в ту же реку, но что-то уже голова закружилась. Схожу с этой карусели! Спасибо! Все было красиво!» - написала звезда.