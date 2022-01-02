«Прощай, кошка!»: МакSим сообщила о расставании с любимым

Певица МакSим рассказала о невеселых переменах в ее жизни.. В инстаграме она опубликовала пост, где сообщила о разрыве с близким человеком. Пост сопровождается фотографией множества бордовых роз.
«И как всегда, под Новый год, красивое расставание! «Прощай, кошка!» «Прощай, прощай», — отвечала я, зная, что уже в конце января снова сдамся и опять в ту же реку, но что-то уже голова закружилась. Схожу с этой карусели! Спасибо! Все было красиво!» - написала звезда.
Поклонники начали утешать МакSим: все еще будет, все еще впереди. Главное – случилось чудо и удалось победить болезнь.
«Главное, будь счастлива и здорова. Нам больше ничего не надо! Не переживай, ты сильнее всех на свете. Любим тебя, с тобой всегда. Спасибо, что с нами, что здорова».
Поскольку певица не любит распространяться о своей личной жизни, то имя таинственного возлюбленного остается тайной. Впрочем, большинство фолловеров считают, что это- бизнесмен Антон Петров, отец ее младшей дочери.
«Антон Марину так называет — „кошка“»; «Антон Петров, про него».
Уходящий год выдался для певицы невероятно тяжелым. Она заболела коронавирусом и чудом выжила, проведя почти два месяца в медицинской коме. За время болезни Марина сбросила вес до 34 килограммов.У певицы обнаружили большой процент поражения легких.