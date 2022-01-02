В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Располневший Данилко получил за выступление в Дубае 12 млн

Андрей Данилко давно не выступал с концертами, поскольку тяжело болел. Ходили даже слухи, что артист распрощался со сценой. И вот впервые за долгое время Верка Сердючка появилась перед публикой.

Располневший Данилко получил за выступление в Дубае 12 млн
Фото: InstagramInstagram

Певец выступал на закрытой вечеринке в Дубае. От знаменитой проводницы потребовали исполнения всех главных хитов. Как пишет «Комсомольская правда», встречали исполнителя «на ура». Сразу после боя курантов Данилко вышел на сцену, а публика пустилась в пляс. Андрей исполнил и «Дольче Габбану», и «Читу Дриту», и «Все будет хорошо». За часовое выступление Сердючке и ее коллективу заплатили 12 миллионов рублей.

Публика, правда, отметила, что Верка основательно прибавила в весе. Тяжелая болезнь дала о себе знать, и артист сильно располнел. Если ранее для создания образа он использовал накладной бюст и живот, то теперь вторая часть реквизита ему ни к чему.

Точный диагноз Андрея до сих пор неизвестен. В интернете ходили слухи об онкологии, но продюсер Данилко Юрий Никитин опроверг данную информацию. Позже представитель артиста в интервью Дмитрию Гордону на его Youtube-канале заявил, что у исполнителя возник гормональный сбой и у него перепутались день с ночью из-за плотного графика.

Его состояние начало сказываться на внешности. Данилко информацию также подтвердил, заявив, что лишний вес и общий нелицеприятный вид вызваны не едой или выпивкой, а болезнью.

Шоу-бизнес,Дмитрий Гордон,Юрий Никитин,Андрей Данилко,Комсомольская правда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители