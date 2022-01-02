Располневший Данилко получил за выступление в Дубае 12 млн

Андрей Данилко давно не выступал с концертами, поскольку тяжело болел. Ходили даже слухи, что артист распрощался со сценой. И вот впервые за долгое время Верка Сердючка появилась перед публикой.

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Певец выступал на закрытой вечеринке в Дубае. От знаменитой проводницы потребовали исполнения всех главных хитов. Как пишет «Комсомольская правда», встречали исполнителя «на ура». Сразу после боя курантов Данилко вышел на сцену, а публика пустилась в пляс. Андрей исполнил и «Дольче Габбану», и «Читу Дриту», и «Все будет хорошо». За часовое выступление Сердючке и ее коллективу заплатили 12 миллионов рублей.

Публика, правда, отметила, что Верка основательно прибавила в весе. Тяжелая болезнь дала о себе знать, и артист сильно располнел. Если ранее для создания образа он использовал накладной бюст и живот, то теперь вторая часть реквизита ему ни к чему.

Точный диагноз Андрея до сих пор неизвестен. В интернете ходили слухи об онкологии, но продюсер Данилко Юрий Никитин опроверг данную информацию. Позже представитель артиста в интервью Дмитрию Гордону на его Youtube-канале заявил, что у исполнителя возник гормональный сбой и у него перепутались день с ночью из-за плотного графика.