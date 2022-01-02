«Я все знал»: Омаров угрожает экс-супруге

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1 час назад

Омаров обвинил Бородину в неверности

Брак телеведущей Ксении Бородиной и предпринимателя Курбана Омарова продлился шесть лет, у них есть общая дочь Теона. Недавно пара развелась, как писали СМИ, во многом из-за похождений Омарова на стороне. Но теперь и он вдруг заявил, что его бывшая супруга изменяла ему в браке. Причем с его же другом.

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Фото: InstagramInstagram

В последнее время бывшие супруги активно постят в социальных сетях фотографии с новыми знакомцами. Омаров общается с молодыми красотками, Бородина все чаще выходит в свет с другом бывшего мужа – Трофимом Симищенко. Курбану этот союз явно как кость в горле. В сторис инстаграма он грубо высказался по данному поводу, сообщив, что женатым мужчинам следует опасаться друзей – они могут увести супругу

Омаров также заявил, что якобы получил доказательства измены Ксении.

«Вас с Новым годом, а меня — с новой реальностью! Если вы думаете, что я не знал об этом, то у меня есть видеоподтверждение. Я слышал за стеной разговоры за спиной».

Тем временем Ксения встречала Новый год дома в компании друзей, среди которых был и ее бойфренд Трофим Симищенко. Фотографии с праздничной вечеринки выложены в сеть.

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Курбан Омаров был женат уже дважды и не смог сохранить отношений с обеими супругами. От двух браков у него остались двое детей: сын Омар и дочь Теона.

Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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