«Фима, почему в инвалидном кресле?»: Шифрин напугал поклонников

Ефим Шифрин перепугал своих поклонников, выложив в инстаграме фотографию, где он запечатлен в инвалидной коляске.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Никаких пояснений по этому поводу 65-летний артист не дал. Сам пост был посвящен юбилею его друга, актера и режиссера Сергея Шакурова. 1 января Шакурову исполнилось 80 лет. Шифрин выставил совместный снимок и написал:

«80 лет сегодня Сергею Шакурову! Будь здоров, дорогой юбиляр! Счастливого и успешного года!»

Подписчики присоединились к поздравлениям, отметив, что Шакуров замечательно выглядит.

Но сидящему в инвалидном кресле Шифрину стали задавать вопросы.

«Фима, почему в инвалидном кресле?», «Почему на инвалидной коляске?»

Вопросы пока остались без ответа. Но фолловеры надеются, что коляска - всего лишь реквизит для какого-то спектакля – недаром актер держит в руках листочки с очередной ролью.

Если бы в своё время юморист Ефим Шифрин согласился на присуждение ему звания народного артиста РФ, его пенсия была бы сегодня значительно выше. Об этом сам артист заявил в интервью изданию Starhit.