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1 час назад

Витас решился на небывалый эксперимент

Крайне своеобразный способ встретить наступление Нового года избрал певец Витас. Он сообщил, что на три недели закрылся в бункере, освещаемом тусклым красным светом, где есть лишь аскетические условия.

Витас решился на небывалый эксперимент
Фото: InstagramInstagram

Артист спрятался от мира в темную комнату вечером 31 декабря. Он собирается провести там 21 день в медитациях. Об этом он рассказал журналистам РЕН ТВ.

«Такой необычный Новый год у меня будет впервые. Ровно на 21 день я ухожу в медитацию "Випассана". Я закрываюсь в бункере, такая специальная комната темная, без нормального света, только с минимальной специализированной едой и водой», - сказал он.

Судя по сторис инстаграма, бункер Витас действительно посетил. Однако там можно увидеть и сделанные позднее записи, где он делает селфи, ест торт, позирует в прихожей в валенках, запускает салюты – в общем, встречает праздник с семьей и гораздо более традиционно.

В начале 2000-х Витас обрел всемирную популярность благодаря своему необычному голосу. Добавлял слухов и обсуждений эпатажный, космически-фантастичный внешний вид певца. Однако со временем Виталий Грачев (настоящее имя артиста) превратился в примерного семьянина.

В мае прошлого года Витас стал отцом в третий раз. У певца и его супруги Светланы родилась замечательная дочь, которую решили назвать Алисой. Также у семейной пары есть старшая дочь Алла и сын Максим.

Шоу-бизнес,Виталий Грачев,РЕН ТВ,
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