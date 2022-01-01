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12 минут назад

«Хватит дразнить Богомолова!»: фанаты осудили Дарью Мороз за провокационные фото

Российская актриса Дарья Мороз в новогоднюю ночь порадовала поклонников «обнаженкой». Звезда выложила в микроблоге весьма откровенные фотографии. Дарья стоит спиной к камере, на ней черная коротенькая кофточка-болеро с вырезом на спине, ниже – голые ягодицы, между которыми тонкий шнурок стрингов. Пятая точка снята достаточно крупным планом.

Фанаты осудили Дарью Мороз за провокационные фото
Фото: InstagramInstagram

Судя по подписи к снимкам, актриса очень довольна работой фотографа.

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«Берегла эти фотки. Дело в том, что мы почти ГОД не могли договориться о фотосессии и вот, под финал года, все случилось. Кажется, они достойны праздничного настроя», - написала Дарья.

Раздетая Дарья Мороз произвела фурор

Фолловеры отметили, что у Мороз – прекрасная фигура, однако, выразили удивление- для чего ей так обнажаться перед всеми в социальной сети? Вряд ли ее близким понравится подобное. Некоторые даже предположили, что это сделано специально, чтобы подразнить бывшего супруга Константина Богомолова.

«Даже Собчак на это не способна 1:0 в вашу пользу», «Пышные булочки», «Позорище. Отец, дочь смотрят», «Как Бузова уже...ну к чему», «Дарья все Богомолову доказывает - ЧТО он потерял…», «Ну попа и харизма-талант как-то не идут рука об руку... зачем быть как все и выставлять задницу?»

Это не первые фотографии актрисы, где она предстает практически обнаженной Ранее Дарья Мороз поделилась снимком в одних только золотых украшениях с изумрудами. Она снялась топлес для рекламы ювелирных украшений.

Шоу-бизнес,Дарья Мороз,Константин Богомолов,
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