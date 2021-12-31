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58 минут назад

Шура назвал причину пожара в квартире Марины Хлебниковой

Накануне известный российский исполнитель Шура посетил передачу «Алена, блин!». В ходе беседы в ведущей программы артист рассказал малоизвестные факторы о своей жизни, а также признался в зависимости от алкоголя.

Шура назвал причину пожара в квартире Хлебниковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам артиста, алкоголизм является глобальной проблемой для тех, кто посвятил свою жизнь шоу-бизнесу. Многие музыканты испытывают проблем с употреблением спиртных напитков. В рамках разговора Шура упомянул пожар, который не так давно произошел в квартире Марины Хлебниковой.

Комментируя эту ситуацию, Шура заявил, что у Марины «рыльце в пушку».

Напомним, что пожар в дома Хлебниковой произошел в ноябре текущего года. В результате произошедшего артистка получил сильнейшие ожоги лица и тела.

Шоу-бизнес,Марина Хлебникова,
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