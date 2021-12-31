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35 минут назад

Хлебникова записала обращение к поклонникам

Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре в своей квартире в ноябре, записала новогоднее аудиообращение к поклонникам в Instagram.

Певица поздравила подписчиков с наступающим Новым годом и пожелала, чтобы все жители Земли в 2022 году снова начали «встречаться, а не только видеться» на экранах телефонов и компьютеров.

«Будьте здоровыми, будьте веселыми! Всегда ваша, Марина Хлебникова», - заключила певица.

18 ноября Марина Хлебникова пострадала при пожаре в квартире на Ратной улице в Москве. По информации МЧС, эпицентром возгорания оказалась кровать певицы — предположительно, Хлебникова уснула с зажженной сигаретой.

29 декабря появилась информация, что Хлебникову выпишут из больницы перед новогодними праздниками, но на следующий день эту информацию опроверг директор артистки Данил Прайс.

Он отметил, что сообщения о выписке Хлебниковой из больницы являются лишь слухами.

Шоу-бизнес,Видео,Марина Хлебникова,
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