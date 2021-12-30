Малахов рассказал, на кого хочет быть похож его сын Саша

«Вот влюбился в героев мультика про Алешу Поповича и Добрыню Никитича, а до этого обожал Супермена и Бэтмена, ему нравилось, что они всех спасают и всем помогают. Но бабушка намекнула внуку, что наши русские парни ничем не хуже. Саша: «Покажи!» И cегодня его любимое выражение: «Отведайте силушки богатырской!» Делает утреннюю гимнастику, чтобы стать таким же сильным, как Алеша Попович», - поделился Малахов.