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55 минут назад

Андрей Малахов рассказал, на кого хочет быть похож его сын Саша

Телеведущий Андрей Малахов рассказал об увлечениях четырехлетнего сына Саши.

Малахов рассказал, на кого хочет быть похож его сын Саша
Фото: InstagramInstagram

В интервью WDay.ru Малахов признался, что раньше сын увлекался американскими супергероями Бэтменом и Суперменом, а сейчас хочет быть похож на русских богатырей.

«Вот влюбился в героев мультика про Алешу Поповича и Добрыню Никитича, а до этого обожал Супермена и Бэтмена, ему нравилось, что они всех спасают и всем помогают. Но бабушка намекнула внуку, что наши русские парни ничем не хуже. Саша: «Покажи!» И cегодня его любимое выражение: «Отведайте силушки богатырской!» Делает утреннюю гимнастику, чтобы стать таким же сильным, как Алеша Попович», - поделился Малахов.

Он также рассказал, что сын узнал от врача-педиатра, которая приходила в нему домой, о картине Васнецова «Три богатыря», и теперь просит родителей отвести его в Третьяковскую галерею, чтобы увидеть эту картину.

В том же интервью Малахов рассказал, что каждое утро в 7.45 его будит Саша, и следующие два часа они проводят вместе. По словам ведущего, сын - всеобщий любимчик, и он, понимая это, искусно манипулирует родителями, бабушкой и дедушкой.

Шоу-бизнес,Андрей Малахов,Woman's Day,
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