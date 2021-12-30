Малахов рассказал, на кого хочет быть похож его сын Саша

Телеведущий Андрей Малахов рассказал об увлечениях четырехлетнего сына Саши.
В интервью WDay.ru Малахов признался, что раньше сын увлекался американскими супергероями Бэтменом и Суперменом, а сейчас хочет быть похож на русских богатырей.
«Вот влюбился в героев мультика про Алешу Поповича и Добрыню Никитича, а до этого обожал Супермена и Бэтмена, ему нравилось, что они всех спасают и всем помогают. Но бабушка намекнула внуку, что наши русские парни ничем не хуже. Саша: «Покажи!» И cегодня его любимое выражение: «Отведайте силушки богатырской!» Делает утреннюю гимнастику, чтобы стать таким же сильным, как Алеша Попович», - поделился Малахов.
Он также рассказал, что сын узнал от врача-педиатра, которая приходила в нему домой, о картине Васнецова «Три богатыря», и теперь просит родителей отвести его в Третьяковскую галерею, чтобы увидеть эту картину.
В том же интервью Малахов рассказал, что каждое утро в 7.45 его будит Саша, и следующие два часа они проводят вместе. По словам ведущего, сын - всеобщий любимчик, и он, понимая это, искусно манипулирует родителями, бабушкой и дедушкой.