Жена Дмитрия Шепелева показала откровенное фото из семейного архива

Жена телеведущего Дмитрия Шепелева Екатерина Тулупова поделилась воспоминаниями уходящего года и опубликовала фото кормления грудью сына Тихона.
Малыш появился на свет 26 марта. На снимке, опубликованном в сторис Instagram, Тулупова кормит новорожденного Тихона и одновременно ест сама – в руке она держит бургер.
«Мои будни проходили под девизом: ешь, спи, корми», - призналась Тулупова.
Также Екатерина опубликовала воспоминания об отдыхе на Мальдивах, в которое Тихон отправился в возрасте трех месяцев, а также путешествии на Сицилию, куда супругам удалось поехать только вдвоем.
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова вместе с 2018 года. Екатерина – дизайнер интерьеров. Супруги познакомились в детском саду, куда Шепелев водил сына Платона, а Тулупова – дочь Ладу.