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1 час назад

Жена Дмитрия Шепелева показала откровенное фото из семейного архива

Жена телеведущего Дмитрия Шепелева Екатерина Тулупова поделилась воспоминаниями уходящего года и опубликовала фото кормления грудью сына Тихона.

Жена Дмитрия Шепелева показала откровенное фото из семейного архива
Фото: InstagramInstagram

Малыш появился на свет 26 марта. На снимке, опубликованном в сторис Instagram, Тулупова кормит новорожденного Тихона и одновременно ест сама – в руке она держит бургер.

скриншот

«Мои будни проходили под девизом: ешь, спи, корми», - призналась Тулупова.

Также Екатерина опубликовала воспоминания об отдыхе на Мальдивах, в которое Тихон отправился в возрасте трех месяцев, а также путешествии на Сицилию, куда супругам удалось поехать только вдвоем.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова вместе с 2018 года. Екатерина – дизайнер интерьеров. Супруги познакомились в детском саду, куда Шепелев водил сына Платона, а Тулупова – дочь Ладу.

Шоу-бизнес,Екатерина Тулупова,Дмитрий Шепелев,
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