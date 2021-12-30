Жена Дмитрия Шепелева показала откровенное фото из семейного архива

Жена телеведущего Дмитрия Шепелева Екатерина Тулупова поделилась воспоминаниями уходящего года и опубликовала фото кормления грудью сына Тихона.

Фото: Instagram Instagram

Малыш появился на свет 26 марта. На снимке, опубликованном в сторис Instagram, Тулупова кормит новорожденного Тихона и одновременно ест сама – в руке она держит бургер.

скриншот

«Мои будни проходили под девизом: ешь, спи, корми», - призналась Тулупова.

Также Екатерина опубликовала воспоминания об отдыхе на Мальдивах, в которое Тихон отправился в возрасте трех месяцев, а также путешествии на Сицилию, куда супругам удалось поехать только вдвоем.