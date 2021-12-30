«Спалились» в соцсетях: рассекречена возлюбленная Алексея Макарова

СМИ выяснили имя возлюбленной актера Алексея Макарова. По информации «Экспресс-газеты», уже больше года сын Любови Полищук состоит в отношениях со старшей бортпроводницей «Уральских авиалиний» Полиной Загоскиной.

Фото: Instagram Instagram

Источники издания рассказали, что Алексей встретил Полину во время одного из полетов.

Актер не афиширует свои отношения и не публикует в соцсетях совместные снимки с возлюбленной. Однако на страницах Макарова и Загоскиной можно найти фотографии, сделанные в одинаковых локациях и даже с одним и тем же реквизитом.

Например, весной этого года актер опубликовал фото с самурайскими мечами. Точно такой же снимок есть и в Instagram Загоскиной.

Летом Макаров поделился фотографией из отпуска, где он качается на волнах на круге. У Полины в соцсети также оказалось фото с этим кругом.