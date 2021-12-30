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1 час назад

«Спалились» в соцсетях: рассекречена возлюбленная Алексея Макарова

СМИ выяснили имя возлюбленной актера Алексея Макарова. По информации «Экспресс-газеты», уже больше года сын Любови Полищук состоит в отношениях со старшей бортпроводницей «Уральских авиалиний» Полиной Загоскиной.

«Спалились» в соцсетях: рассекречена возлюбленная Алексея Макарова
Фото: InstagramInstagram

Источники издания рассказали, что Алексей встретил Полину во время одного из полетов.

Актер не афиширует свои отношения и не публикует в соцсетях совместные снимки с возлюбленной. Однако на страницах Макарова и Загоскиной можно найти фотографии, сделанные в одинаковых локациях и даже с одним и тем же реквизитом.

Например, весной этого года актер опубликовал фото с самурайскими мечами. Точно такой же снимок есть и в Instagram Загоскиной.

Летом Макаров поделился фотографией из отпуска, где он качается на волнах на круге. У Полины в соцсети также оказалось фото с этим кругом.

О возлюбленной Алексея Макарова известно, что она родом из Санкт-Петербурга, училась в Санкт-Петербургском госуниверситете гражданской авиации. В профиле Instagram Полина охарактеризовала себя так: «Книжный червь. Училка английского. Разговорю даже дерево».

Шоу-бизнес,Любовь Полищук,Алексей Макаров,Уральские авиалинии,
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