«Спалились» в соцсетях: рассекречена возлюбленная Алексея Макарова

СМИ выяснили имя возлюбленной актера Алексея Макарова. По информации «Экспресс-газеты», уже больше года сын Любови Полищук состоит в отношениях со старшей бортпроводницей «Уральских авиалиний» Полиной Загоскиной.
Источники издания рассказали, что Алексей встретил Полину во время одного из полетов.
Актер не афиширует свои отношения и не публикует в соцсетях совместные снимки с возлюбленной. Однако на страницах Макарова и Загоскиной можно найти фотографии, сделанные в одинаковых локациях и даже с одним и тем же реквизитом.
Например, весной этого года актер опубликовал фото с самурайскими мечами. Точно такой же снимок есть и в Instagram Загоскиной.
Летом Макаров поделился фотографией из отпуска, где он качается на волнах на круге. У Полины в соцсети также оказалось фото с этим кругом.
О возлюбленной Алексея Макарова известно, что она родом из Санкт-Петербурга, училась в Санкт-Петербургском госуниверситете гражданской авиации. В профиле Instagram Полина охарактеризовала себя так: «Книжный червь. Училка английского. Разговорю даже дерево».