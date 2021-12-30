Растолстевший Малахов обеспокоил аудиторию

Телеведущий Андрей Малахов сильно набрал вес и этим встревожил своих фанатов. Он выложил в Intagram сторис, где видны его лишние килограммы.

Фото: Youtube / Просто о сложном с Софико Шеварднадзе Youtube / Просто о сложном с Софико Шеварднадзе

Многих подписчиков Малахова заинтересовало не появление Пахмутовой в кадре, а внешний вид ведущего: белая рубашка сильно обтягивала его живот, а пиджак был вовсе не застегнут. Интересна и стрижка Малахова, которая, по мнению многих, является париком.

29 декабря телеведущий в беседе с порталом «Антенна» рассказал о своей семье, в частности, о четырехлетнем сыне. В ноябре маленькому Александру исполнилось четыре года. Ни Малахов, ни его жена Наталья Шкулева за это время не опубликовали ни одной фотографии своего наследника.