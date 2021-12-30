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1 час назад

Растолстевший Малахов обеспокоил аудиторию

Телеведущий Андрей Малахов сильно набрал вес и этим встревожил своих фанатов. Он выложил в Intagram сторис, где видны его лишние килограммы.

Растолстевший Малахов обеспокоил аудиторию
Фото: Youtube / Просто о сложном с Софико ШеварднадзеYoutube / Просто о сложном с Софико Шеварднадзе

Короткий видеоролик в социальной сети телеведущего – анонс предстоящего выпуска передачи «Привет, Андрей» с участием композитора Александры Пахмутовой.

Многих подписчиков Малахова заинтересовало не появление Пахмутовой в кадре, а внешний вид ведущего: белая рубашка сильно обтягивала его живот, а пиджак был вовсе не застегнут. Интересна и стрижка Малахова, которая, по мнению многих, является париком.

«Малахов, тебе не идет эта стрижка», «Вы изменились», «Болеет или стареет», — пишут фанаты Малахова в Intagram.

29 декабря телеведущий в беседе с порталом «Антенна» рассказал о своей семье, в частности, о четырехлетнем сыне. В ноябре маленькому Александру исполнилось четыре года. Ни Малахов, ни его жена Наталья Шкулева за это время не опубликовали ни одной фотографии своего наследника.

Шоу-бизнес,Наталья Шкулева,Александра Пахмутова,Андрей Малахов,
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