В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Исполнитель Felicita Аль Бано заболел COVID-19

Певец сообщил, что заразился коронавирусом, но чувствует себя хорошо и настроен на выздоровление

Итальянский певец Аль Бано заболел коронавирусной инфекцией. Он подтвердил эту информацию корреспонденту ТАСС, добавив, что чувствует себя хорошо.

«Итак, вирус, проклятый вирус, COVID-19 поразил меня. Поразил до такой степени, что я не могу делать то, что было запланировано. Я здесь, надо бороться», — сообщил исполнитель в Facebook.

Аль бано (настоящее имя Альбано Карризи), которому исполнилось 78 лет, принимал участие в съемках одного из видеороликов властей по пропаганде вакцинации как способа победить пандемию.

У Льва Лещенко подтвердили коронавирус

Певец был победителем фестиваля итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо. Вместе с женой, Роминой Пауэр, они пели «Felicita», «Sharazan», «Ci sara», «Liberta». Дуэт неоднократно выступал в России.

Шоу-бизнес,Видео,Ромина Пауэр,Лев Лещенко,Аль Бано,ИТАР-ТАСС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители