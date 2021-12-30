Певец сообщил, что заразился коронавирусом, но чувствует себя хорошо и настроен на выздоровление
Итальянский певец Аль Бано заболел коронавирусной инфекцией. Он подтвердил эту информацию корреспонденту ТАСС, добавив, что чувствует себя хорошо.
«Итак, вирус, проклятый вирус, COVID-19 поразил меня. Поразил до такой степени, что я не могу делать то, что было запланировано. Я здесь, надо бороться», — сообщил исполнитель в Facebook.
Аль бано (настоящее имя Альбано Карризи), которому исполнилось 78 лет, принимал участие в съемках одного из видеороликов властей по пропаганде вакцинации как способа победить пандемию.
Певец был победителем фестиваля итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо. Вместе с женой, Роминой Пауэр, они пели «Felicita», «Sharazan», «Ci sara», «Liberta». Дуэт неоднократно выступал в России.