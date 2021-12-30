«Баснословные деньги»: Кравец рассекретила доходы Игоря Крутого

«Я, конечно, не Игорь Крутой, у меня нет такого таланта, и я не зарабатываю таких баснословных денег. Поэтому смотрю себе квартиру в той же «Плазе», но этажом ниже и куда скромнее. Риэлтор нам озвучил пока цену в 20 млн долларов», - рассказала певица «Дням.ру».