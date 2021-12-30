«Баснословные деньги»: Кравец рассекретила доходы Игоря Крутого

Певица и актриса Алена Кравец рассказала о планах приобрести элитную недвижимость в Нью-Йорке по соседству с Игорем Крутым.
В прошлом году композитор стал обладателем 560-метровых апартаментов в комплексе Plaza Hotel Residences рядом с Центральным парком на Манхэттене. По слухам, покупка обошлась Крутому в 48 млн долларов.
По словам Алены Кравец, квартира, которую она планирует приобрести, стоит гораздо скромнее.
«Я, конечно, не Игорь Крутой, у меня нет такого таланта, и я не зарабатываю таких баснословных денег. Поэтому смотрю себе квартиру в той же «Плазе», но этажом ниже и куда скромнее. Риэлтор нам озвучил пока цену в 20 млн долларов», - рассказала певица «Дням.ру».
За эту сумму Кравец рассчитывает получить апартаменты площадью 190 квадратных метров с тремя спальнями, двумя санузлами и гардеробной.
Певица отметила, что квартиру ей подарит муж, бизнесмен Руслан Кравец. Покупка, по ее словам, станет «инвестицией в старость».
«Уже представляю, как буду по утрам делать пробежку в Центральном парке с Ольгой и Игорем Крутыми! Так круто!» - поделилась Алена.