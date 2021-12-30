Мартиросян рассказал о сложном положении семьи в детстве

Комик и телеведущий Гарик Мартиросян рассказал о сложном финансовом положении семьи во времена его юности. В разговоре со стендап-комиком Дмитрием Романовым на YouTube-канале юморист признался, что в детстве у него совсем не было денег.

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Когда Романов спросил у собеседника, какое отношение к деньгам было в семье комика, и как юморист поступал с финансами, Мартиросян поведал, что до середины 90-х его семья жила бедно.

«Это очень невеселая история, потому как у меня в детстве денег не было. Здесь речь идет не только о возрасте, у детей практически не бывает денег. Но у меня даже не было копилки, в которой [лежат] монетки», — рассказал экс-участник Comedy Club.

Юморист добавил, что у его семьи не было накоплений.

По словам комика, который родился в 1974 году, сложное финансовое положение продолжалось вплоть до 90-х годов.

«До 1993 года мы жили в достаточно стесненных обстоятельствах, в тот период в Армении была ужасающая экономическая ситуация. <...> Я помню, как были даже талоны достаточно долгое время на хлеб, на сигареты, и люди стояли в очередях, и не хватало хлеба даже», — вспоминал Мартиросян.

Комик отметил, что жизнь в то время походила на выживание.

Юморист также сказал, что первый доход у него появился благодаря гастролям, а более серьезный заработок — во время работы на телевидении.