Популярный комик показал необычную татуировку

Комик и участник команды КВН «Камызяки» Денис Дорохов показал в эфире программы «Я тебе не верю» на телеканале ТНТ, ведущим которой является, необычную татуировку на ягодице. Юморист продемонстрировал, что набил на теле лицо популярного хореографа и члена жюри шоу «Танцы» Мигеля. Поступок Дорохова удивил гостей шоу.

Фото: @dorokhovdenisofficial @dorokhovdenisofficial

В финальном раунде программы под названием «Видео» Мигелю и другой гостье проекта, участнице Comedy Club Марине Кравец, предстояло угадать, смогут ли герои показанных роликов выполнить определенные действия. Участником одного из видео стал Дорохов. Юморист предложил гостям программы ответить на вопрос, набьет ли он тату с лицом Мигеля.

ТНТ

Хореограф пообещал, в свою очередь, сделать тату с именем комика, если тот не обманул его. Он отказывался верить, что Дорохов действительно обзавелся бы подобной татуировкой. Однако юморист в конце передачи продемонстрировал соответствующий рисунок, располагающийся в районе его правой ягодицы. «Да ладно! А-а-а-а-а! Нет, как?» — отреагировал пораженный Мигель. Кравец также удивилась поступку Дорохова.

При этом комик заявил, что не намерен оставлять татуировку. «Я сведу ее. Это будет больно, но я сделаю это», — сказал Дорохов. Мигель же пообещал сдержать свое слово и набить имя юмориста.