Экспертиза: песня Монеточки была плагиатом хита Костюшкина

Бывший солист «Чая Вдвоем» Стас Костюшкин подал в суд на певицу Монеточку (настоящее имя — Лиза Гырдымова) за плагиат мотива песни «Женщина, я не танцую» для композиции «Мамочка, я не зигую». Как сообщает Telegram-канал Mash, экспертиза подтвердила «воровство» мелодии.

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Песню «Мамочка, я не зигую» с антифашистским посылом Гырдымова исполняла лишь на концертах, однако композиция дошла до Костюшкина и он решил подать в суд. Вместе с юристом Романом Лаляном они подготовили иск к Монеточке о компенсации на 900 тыс. рублей за плагиат.

Музыковедческая экспертиза подтвердила факт кражи мотива, однако суд окончательного решения пока не вынес. Разбирательства перенесли из Екатеринбурга в московский суд — с недавних пор Монеточка прописана в столице.