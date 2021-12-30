«Это убивает меня»: Сара Джессика Паркер о скандале с Крисом Нотом

Актриса Сара Джессика Паркер «убита горем» из-за обвинений в сексуальном насилии в адрес ее партнера по сериалу «Секс в большом городе» и его продолжения «И просто так…» Криса Нота.

Фото: Рамблер Рамблер

Как пишет издание US Weekly со ссылкой на источник, Паркер «яростно защищает» свою героиню Кэрри Брэдшоу и злится, что она и другие участники проекта оказались в таком положении. По словам источника, актриса особенно огорчена из-за того, что ее героиня была символом защиты интересов женщин, и теперь Паркер думает, «будто всех подвела».

Источник также утверждает, что Сара Джессика Паркер «чувствует себя так, как будто произошло две смерти», имея в виду смерть экранного героя Криса Нота в сериале.

Отмечается, что Паркер даже не подозревала о предполагаемых инцидентах и была ошарашена обвинениями женщин в адрес Криса Нота.