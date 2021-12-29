Актриса Валюшкина рассказала о тяжелой жизни после развода

«У нас есть общая двухкомнатная квартира. В ней сейчас живет бывший мой муж с новой женой и ребенком. А мы как снимали дом, так и снимаем. Оставлять без всего, когда ничего нет — легко. Я надеюсь, что его ребенок, без нашего ведома прописанный, когда-нибудь будет выписан», - заявила Валюшкина.