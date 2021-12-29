Актриса Валюшкина рассказала о тяжелой жизни после развода

Актриса Елена Валюшкина в эфире программы «Судьба человека» рассказала, что ее бывший муж актер Александр Яцко живет в их общей квартире с новой женой и ребенком, а она с детьми вынуждена снимать жилье.
«У нас есть общая двухкомнатная квартира. В ней сейчас живет бывший мой муж с новой женой и ребенком. А мы как снимали дом, так и снимаем. Оставлять без всего, когда ничего нет — легко. Я надеюсь, что его ребенок, без нашего ведома прописанный, когда-нибудь будет выписан», - заявила Валюшкина.
По словам актрисы, Яцко прописал ребенка в квартире без ее разрешения. Валюшкина считает, что бывший муж должен подумать о жилье для своей новой семьи.
Она рассказала, что оба их совместных ребенка – сын и дочь, которые уже взрослые, - любят отца, но новую семью не приняли и даже не хотели знакомиться со сводной сестрой, но Валюшкина настояла на этом. Актриса отметила, что после развода сын сначала жил с Яцко, но потом переехал к матери.