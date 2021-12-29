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28 минут назад

Бузова испугалась петь свою песню верхом на тигре

У телеведущей Ольги Бузовой началась истерика после того, как она попыталась исполнить свою песню "Танцуй под Бузову" сидя на тигре. Отрывком видео она поделилась в своем Instagram.

Бузова испугалась петь свою песню верхом на тигре
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

В эфире юмористической передачи Comedy Club ведущие Павел Воля и Гарик Харламов предложили Бузовой челлендж: спеть песню, сидя на тигре. На сцену хищника вывели дрессировщики братья Запашные.

"Что бы ни происходило, пожалуйста, не трогай его. И постарайся попадать в ноты, у него очень хороший слух", - пошутил Эдгард Запашный.

Телеведущая попыталась начать исполнять свой трек, но из-за волнения у нее получалось издавать только невнятное сипение. Спустя некоторое время Бузова и вовсе сорвалась на крик.

Ранее Бузова расплакалась после слов критика Соседова на "Х-факторе".

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