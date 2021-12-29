«Зачем ты сюда приперся»: россияне о возвращении Панина

Фанаты едко высказались в адрес вернувшегося в Россию из Испании на Новый год Алексея Панина. Едва успев приземлиться, актёр сразу стал жаловаться на жизнь, опубликовав фото из салона авто по дороге из аэропорта в Instagram.

На снимке скандалист запечатлён в чёрной маске и зимней одежде, сопровождает кадр злобный смайлик, показывающий, в каком актёр настроении.

Здравствуй, родина! Прекрасная погода в Москве. Я не успел прилететь — уже с соплями. Люди из России на Новый год, а мы — сюда, — написал Панин.

Некоторые подписчики приняли всё за чистую монету и поздравили его с возвращением домой. Кто-то предположил, что Панин приехал на родину сниматься в каком-то проекте. Но большинство предпочли съехидничать в адрес актёра, который часто в негативном тоне отзывается о родной стране.

«Родина это вы сами для себя. Ваша жизнь и ваше сознание и есть родина», «Ох, ехал бы ты обратно», «Лёха, ну и чего ты сюда припёрся», «А как же: прощай, немытая Россия?», «А что так, деньги закончились? Бабла срубить надо», «Дон Педро приехал за валютой, без бабла везде тяжко», «А без вас никто и не скучал», наперебой пишут в комментариях пользователи.

Известно, что Алексей Панин уже больше года живёт в Испании вместе с дочкой Анной. Он купил квартиру в курортном городе Торревьеха. В своих сообщениях исполнитель главной роли в «Жмурках» часто отмечал, что ему в России больше делать нечего. Однако всё же вернулся на новогодние праздники домой.

Алексей Панин вновь заговорил об отказе от российского гражданства. Эту тему актёр поднимает не в первый раз, сейчас он переехал в Испанию.

Мать артиста умерла в январе этого года от коронавируса, причин приезжать в Россию у него больше нет. Но Панин так и не стал гражданином Испании, где купил недвижимость и проживает с 13-летней дочкой.

Я бы с удовольствием отказался от гражданства, если бы мне кто-то дал другое. Пока ни Испания, ни другие государства не горят желанием выдать мне гражданство. Так что я имею вид на жительство, — заявил Панин в эфире программы «Культурный код» на радио KP.RU.

Звезда «Жмурок» добавил, что никак не привязан к родной земле и приезжает на родину только подзаработать.

Я не хочу ехать в Россию. Я хочу приехать в Россию в баньку зимой, в прорубь попрыгать. Я хочу приехать в Россию сняться в кино, когда пригласят. Были съёмки, я прилетал, с удовольствием провёл пять дней. Поснимался, вернулся обратно. Я не могу сказать, что я так страдаю без России, — разоткровенничался актёр.

Чтобы получить гражданство Испании, актёру надо прожить в этой стране не менее десяти лет. Он переехал в курортный город Торревьеха под Аликанте только летом прошлого года. Вид на жительство не даёт Панину право официально работать в Испании.

Актер Алексей Панин вместе с дочерью записал гневное видеосообщение, в котором обматерил СМИ, рассказавших о его пьянстве на похоронах матери. Артист обрушился с критикой на передачу «Звезды сошлись» на НТВ, пишет «Комсомольская правда» в понедельник, 25 января.

Отмечается, что в эфире программы Панин признался, что попросил артиста Никиту Джигурду организовать траурную церемонию. Также актер сказал, что «в первый день был в агонии, бегал, наливал, пил», а второй день не помнит вообще. Утверждалось, что Панин «пьет горькую уже две недели», а к прощальной церемонии ничего не оказалось готовым.

«Мы посмотрели сейчас программу "Звезды сошлись", очень хочется поорать, хочется покричать. Нюся просто чуть не заплакала. Эта мразота [актриса Елена] Старостина, которая ***** — про нее просто слов нет. [Актрисе Эвелине] Бледанс, гниде, *****, я просто в рожу харкну, ***, когда я ее только увижу, гнида, сука, мразота. Мы согласились участвовать в этой программе только для того, чтобы вспомнить мою маму. Я 40 минут давал интервью о моей маме. Вырезано все! ****! Перевернуто вот так! Настолько быть способными подлецами, как канал НТВ, это надо постараться, ****! Я был на похоронах моей мамы, я хоронил мою маму. А оказывается, что ее хоронил Никита Джигурда! А эти мразоты еще кудахтают и поддакивают», — возмутился Панин в обращении.

О смерти матери артиста Татьяны Власовой стало известно 11 января. Она скончалась из-за осложнений, связанных с заражением коронавирусной инфекцией. На похороны матери Панин прилетел из Испании, где живет с дочерью Анной.

Актёр Алексей Панин раскритиковал россиян из-за реакции на пляжное фото с его обнажённым телом. Об этом он написал в своей публикации в Instagram.

Ранее Панин обнародовал в соцсети фотографию, где сидит обнажённым на скале, воздев руки к небу. Снимок был сделан в Испании.

Однако многие фанаты Панина посчитали выложенное фото чересчур откровенным. Отдельные комментаторы решили отправить жалобу администрации соцсети с просьбой заблокировать аккаунт актёра.

Артист отверг претензии и заявил, что со снимком «всё в порядке». Он добавил, что подобная подача «слишком свободна для россиянских мозгов».

Актер Алексей Панин хотел бы отказаться от российского гражданства и получить вид на жительство в другой стране. Об этом он заявил в беседе с «Газетой.Ru».

«Получить гражданство в другой стране — это проблема. Я не Владимир Соловьев, и я не обладаю такими финансовыми ресурсами, чтобы стать резидентом Италии. Буду получать вид на жительство как обычный человек. Мне российское гражданство — даром не уперлось. Но говорить об отказе от него очень рано», — сказал актер.

Панин подчеркнул, что говорит о «гипотетическом» переезде, поскольку сейчас уехать из России он не может из-за семьи.

«Мы планируем переезжать, никто не говорит о том, что мы это будем делать сейчас. В данный момент это сделать просто невозможно — у меня ребенок в школу ходит. Если бы я зависел только от себя, я бы сделал это сейчас. Но переезжать мне придется не одному, а со всей семьей», — заключил актер.

Шквал негативных комментариев оставили разгневанные граждане России под постом славившегося своими скандальными выходками актёра Алексея Панина. Звезда «Жмурок», который сейчас живёт в Испании, процитировал в своей публикации письмо поэта Александра Пушкина к своему «коллеге» Петру Вяземскому.

Пушкин тогда открыто заявил о своём «презрении к Отечеству» и говорил о желании покинуть Россию.

Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне свободу, то я месяца не останусь. Мы живём в печальном веке, — привёл Панин слова великого русского поэта.

Панин, который известен своими оппозиционными взглядами, и до этого делился своим мнением относительно жизни великих людей. Недавно он размышлял об отлучённом от церкви писателе Льве Толстом, но тогда столь бурной реакции не вызвал. Зато теперь фолловеры Панина тут же указали артисту на нескромный намёк на сравнение себя с великим поэтом.

Никогда не думала, что напишу такое, но что-то прорвало вдруг: а что ты сделал для того, чтобы изменить ситуацию? Плевать из-за угла легко! Чем тебя-то тут ущемляли? — отметила одна из подписчиц.

Другие комментарии оказались гораздо жёстче. Многие пользователи отметили, что живя в Испании, деньги Панин зарабатывает в России. Фолловеры также поинтересовались, когда актёр вновь появится в кино, так как новых ролей у него мало, зато скандалов — много.

Актёр Алексей Панин в очередной раз оскорбил жителей России. По его словам, 70% россиян являются закомплексованными и ущербными.

70% населения — это закомплексованные, недалёкие, злые, ущербные люди, — заявил артист в эфире шоу «Голая правда».

Панин считает, что государство «выпускает дураков в промышленном масштабе». По их числу нашу родину можно сравнить только с Буркина-Фасо и Угандой. При этом он отметил, что «дураков хватает везде».

Скандальный актер Алексей Панин поругался с подписчиками своего аккаунта в Instagram. Он заявил, что собирается эмигрировать из страны и приезжать сюда только за деньгами.

Актер опубликовал снимок с церемонии прощания с легендарным певцом и депутатом Иосифом Кобзоном. Свой пост под снимком он завершил так: «Но боюсь, что с вашим скудоумием вам этого не понять».

Комментаторы разделились на два лагеря: одни жестко критиковали Панина, другие встали на его защиту. Актер «объяснил» одному из комментаторов, что люди в России «глупые, злые и ограниченные».

«К сожалению, это Россия. Люди тут очень ограничены умственно», — отметил артист.

Одна из поклонниц тут же решила осадить Панина. «Алексей, вы говорите, что в России люди умственно ограничены, а что ж вы не уедете в другую страну?» — пишет женщина.



Долго с ответом актер ждать не стал. «Я как раз скоро уезжаю. В Россию я буду приезжать только за деньгами», — заявил Алексей Панин.

Народная артистка России Лия Ахеджакова призвала остановить травлю актера Алексея Панина, назвавшего россиян «злобными уродцами». Об этом сообщает НСН в среду, 3 апреля.

«Слушайте, прекратите это, прекратите. У вас в жизни еще будут ситуации, когда вам захочется ругаться и, может быть, быть несправедливым и на кого-то обрушиться», — сказала Ахеджакова.

Она попросила оставить в покое не только Панина, но Алексея Серебрякова, которого также часто критикуют за его высказывания о России.

«Я очень не люблю, когда информационным поводом является "что этот мерзавец-артист сказал"», — добавила актриса.

Ранее Алексей Панин опубликовал пост в Instagram, в котором назвал российских граждан «обществом злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя». Его возмущение вызвали негативные комментарии под некрологом Натальи Крачковской. Позднее актер удалил свою публикацию.

В марте адвокат Александр Сергеев подал против Панина заявление в полицию из-за его слов о том, что Россия — это «грязная, гомофобная и уголовная страна».