Малахов рассекретил планы на Новый год

Ведущий сообщил, что его жена Наталья Шкулева родилась в Чите, поэтому в их семье есть традиция – садиться за стол по читинскому времени – за шесть часов до наступления полночи в Москве. Кроме того, к новогоднему столу Малахов с супругой стараются налепить пельменей по сибирским рецептам бабушек Натальи.