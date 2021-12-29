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37 минут назад

«Отметим по-читински»: Андрей Малахов рассекретил планы на Новый год

Телеведущий Андрей Малахов отметит Новый год «по-читински». Об этом он рассказал Wday.ru.

Малахов рассекретил планы на Новый год
Фото: InstagramInstagram

Ведущий сообщил, что его жена Наталья Шкулева родилась в Чите, поэтому в их семье есть традиция – садиться за стол по читинскому времени – за шесть часов до наступления полночи в Москве. Кроме того, к новогоднему столу Малахов с супругой стараются налепить пельменей по сибирским рецептам бабушек Натальи.

«Дальше все предельно традиционно — песенка «Пять минут», новогодний «Голубой огонек», шампанское, речь президента, выход на улицу, хлопушки, петарды… Ну а в последующие дни доедаем, что осталось, потом встаем на весы — там плюс 2 килограмма, и начинаем новую жизнь», - пошутил телеведущий.

11 января Андрей Малахов отметит юбилей – 50 лет. Ведущий надеется отметить этот праздник «традиционно тихо – отключить телефон и исчезнуть».

«Думаю, день рождения, особенно юбилей, — это 24 часа, когда ты должен честно поговорить с самим собой — что сделал, что не успел, обозначить вехи, подумать о перспективах», - рассказал Малахов.

Ранее сообщалось, что поклонники начали переживать за здоровье Андрея Малахова из-за видео в сторис Instagram, на котором он выглядит располневшим, а его волосы похожи на парик.

Шоу-бизнес,Наталья Шкулева,Андрей Малахов,Woman's Day,
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