В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 73.65EUR 83.20
Войти в почту
52 минуты назад

Билан признался в контактах с криминальными авторитетами

Певец Дима Билан в определенный момент своей карьеры столкнулся с необходимостью противостоять криминальным авторитетам. Об этом он рассказал в интервью Ксении Собчак, которое было опубликовано на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Билан признался в контактах с криминальными авторитетами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам артиста, он проводил встречи с Вячеславом Иваньковым, известным по прозвищу Япончик, который якобы просил его остаться работать с Виктором Батуриным, а не выбирать в качестве продюсера его бывшую жену Яну Рудковскую.

Япончик, как утверждает Билан, пытался его учить "поступать благородно", а сам Батурин якобы часто вмешивался в творческий процесс.

Кроме того, Билан рассказал, что испытывал психологическое давление во время судебных споров из-за прав на творчество. Певец рассказал, что некие люди якобы намекали ему, что "можно посидеть в комнате без еды и воды", после чего у него должно было бы возникнуть желание "подписать любые документы". Однако кто именно произносил угрозы, артист не уточнил.

Ранее сообщалось, что в ходе интервью Собчак Дима Билан предположил, что рэпер Алишер Моргенштерн связан с дьяволом.

«У меня абсолютное ощущение, что он работает с темной стороной жизни. Я это вижу, чувствую, потрогать даже могу, кажется, эту ауру», — заявил певец.

Шоу-бизнес,Алишер Моргенштерн,Вячеслав Иваньков,Виктор Батурин,Дима Билан,Яна Рудковская,Ксения Собчак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители