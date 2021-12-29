Билан признался в контактах с криминальными авторитетами

Певец Дима Билан в определенный момент своей карьеры столкнулся с необходимостью противостоять криминальным авторитетам. Об этом он рассказал в интервью Ксении Собчак, которое было опубликовано на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

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По словам артиста, он проводил встречи с Вячеславом Иваньковым, известным по прозвищу Япончик, который якобы просил его остаться работать с Виктором Батуриным, а не выбирать в качестве продюсера его бывшую жену Яну Рудковскую.

Япончик, как утверждает Билан, пытался его учить "поступать благородно", а сам Батурин якобы часто вмешивался в творческий процесс.

Кроме того, Билан рассказал, что испытывал психологическое давление во время судебных споров из-за прав на творчество. Певец рассказал, что некие люди якобы намекали ему, что "можно посидеть в комнате без еды и воды", после чего у него должно было бы возникнуть желание "подписать любые документы". Однако кто именно произносил угрозы, артист не уточнил.

Ранее сообщалось, что в ходе интервью Собчак Дима Билан предположил, что рэпер Алишер Моргенштерн связан с дьяволом.