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1 час назад

Известный комик рассказал о доходах в КВН

Комик и резидент интернет-шоу «Что было дальше?» Илья Макаров раскрыл свои доходы во времена участия в КВН. В интервью YouTube-каналу «Макарена» он признался, что «веселым и находчивым» бывает сложно зарабатывать деньги.

Известный комик рассказал о доходах в КВН
Фото: InstagramInstagram

По словам Макарова, во время учебы в вузе он начал играть в КВН. Его собеседник Карен Адамян заявил, что в Клубе сложно заработать деньги, с чем комик согласился.

«Это то место, куда ты несешь деньги. Это взносы, это поездки, это проживание», — рассказал юморист, добавив, что во время участия в КВН команде приходилось оплачивать и реквизит для выступлений.

Также его участие в играх не нравилось отцу — он не понимал, как Макаров будет зарабатывать деньги.

«Он говорил стандартную фразу: "И что ты, в 40 лет тоже вот так будешь прыгать на сцене?"», — поделился он.

Макаров отметил, что долгое время финансовое положение было для него больной темой, однако благодаря пришедшему к нему успеху он перестал беспокоиться о средствах. Сейчас его доходы позволяют ему не только оплачивать свое существование, но и помогать родным и близким.

Шоу-бизнес,Илья Макаров,Карен Адамян,
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