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1 час назад

Экспертиза доказала, что песня Монеточки была плагиатом хита Костюшкина

Судебно-музыковедческая экспертиза доказала, что песня Монеточки (Елизавета Гырдымова) «Мама, я не зигую» является плагиатом композиции Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».

Экспертиза: песня Монеточки была плагиатом хита Костюшкина
Фото: РИА «Новости»/Global Look PressРИА «Новости»/Global Look Press

«Экспертиза пришла к выводу, что Монеточка скопировала 25% интонационного материала и 32,99% от общего произведения», — сказал адвокат Костюшкина Роман Лалаян.

Таким образом, Басманный суд в Москве официально признал плагиат. Экспертиза проводилась в столице.

Костюшкин обвинил Монеточку в контрафактном использовании аранжировки песни «Женщина, я не танцую» в треке «Мама, я не зигую». За незаконное заимствование артист подал иск на 900 тыс. руб.

Певица в свою очередь настаивает, что это якобы пародия. Ранее Монеточка отказалась от мирового соглашения по делу о плагиате и даже не явилась на второе заседание в суде.

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