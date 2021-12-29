Яцко поселил молодую жену в квартире экс-супруги Валюшкиной

Актриса Елена Валюшкина рассказала, что ее экс-супруг, актер Александр Яцко поселился в их общей квартире со своей новой семьей. В эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» она поделилась, что вместе с бывшим мужем там живет его молодая жена Дарья и ребенок.
«У нас есть общая двухкомнатная квартира. В ней сейчас живет бывший мой муж с новой женой и ребенком. А мы как снимали дом, так и снимаем. Оставлять без всего, когда ничего нет — легко. Я надеюсь, что его ребенок, без нашего ведома прописанный, когда-нибудь будет выписан. Он должен подумать о жилплощади для своей новой семьи», — заявила она, добавив, что Яцко прописал младенца в квартире без ее разрешения.
Валюшкина подчеркнула, что сперва их общий с актером сын жил с отцом, однако через год он вернулся к матери, хоть и мальчик, и их дочь все еще любят Яцко.
«Они его новую жену не приняли. Им было все равно, кто она такая. А вот с новой сестричкой не хотели знакомиться. Но я сказала, чтобы они познакомились с сестрой, подержали ее хотя бы за пальчик», — заявила Валюшкина.
Напомним, что Яцко и Валюшкина были вместе почти 20 лет. У них двое общих детей, а сейчас у актера уже новая семья. Женщина пока еще одинока, однако недавно заявила, что не исключает нового замужества.