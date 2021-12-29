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1 час назад

Шварценеггер развелся с женой после 10 лет разбирательств. Они делили имущество на $400 млн

Американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер развелся со своей женой Марией Шрайвер, с которой состоял в браке с 1986 года. Бракоразводный процесс длился более десяти лет и стал одним из самых затяжных в Голливуде. Об этом сообщили таблоид TMZ и портал Fox News.

Шварценеггер развелся с женой после 10 лет разбирательств
Фото: Mark J. Terrill / APMark J. Terrill / AP

28 декабря Высший суд Лос-Анджелеса внес развод в судебную систему и официально закончил бракоразводный процесс. Развод Шварценеггера и Шрайвер затянулся более чем на десять лет из-за «отсутствия мотивации», а также из-за того, что супруги долгое время не могли согласовать раздел имущества.

По информации TMZ, речь могла идти о разделе около $400 млн, которую звездная пара поделила пополам. Кроме того, они не заключали брачного договора.

О том, что Шварценеггер и Шрайвер решили расстаться, стало известно еще в мае 2011 года. Тогда актер сделал официальное заявление о разрыве отношений с женой. По одной из версий, причиной расставания стало то, что у Шварценеггера родился внебрачный сын от домработницы. СМИ сообщали, что она проработала в семье актера около 20 лет и уволилась лишь в январе 2011 года.

Арнольд Шварцнеггер познакомился с Марией Шрайвер, которая приходится племянницей 35-му президенту США Джону Кеннеди, в 1977 году. Спустя почти девять лет, в апреле 1986-го, они поженились. В браке родились две дочери и двое сыновей.

В конце декабря Шварценеггер рассказал, что выкупил и подарил 25 домов в Лос-Анджелесе бездомным ветеранам.

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