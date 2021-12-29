"Вычеркнула из жизни": сын Фатеевой пожаловался на мать

Звезда фильмов «Три плюс два» и «Джентльмены удачи» Наталья Фатеева отказывается от помощи детей и внуков, рассказал в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» ее сын Владимир.
По его словам, мать перестала общаться с ним и другими родственниками.
«Я поздравляю ее лет пять с днем рождения, она даже не читает сообщения. Мама вычеркнула нас, детей и внуков, из своей жизни. Ей мы не нужны», — пожаловался он. При этом, говорит он, от одиночества женщина не страдает. «Она самодостаточный человек, ей интересно быть просто с собой», — сказал он.
Ранее сестра звезды реалити-шоу и певицы Ольги Бузовой Анна рассказала о конфликте, разлучившей ее с Ольгой и двумя подругами — Ольгой Десятовской и Яной Акру. Анна не уточнила, что стало причиной ссоры.
«Я тоже скучаю, но все, что ни делается, все к лучшему. Люди меняются, расходятся, сходятся. Это нормальный жизненный процесс. Возможно, когда-нибудь эта четверка воссоединится», — поделилась она.