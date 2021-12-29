"Вычеркнула из жизни": сын Фатеевой пожаловался на мать

«Я поздравляю ее лет пять с днем рождения, она даже не читает сообщения. Мама вычеркнула нас, детей и внуков, из своей жизни. Ей мы не нужны», — пожаловался он. При этом, говорит он, от одиночества женщина не страдает. «Она самодостаточный человек, ей интересно быть просто с собой», — сказал он.