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39 минут назад

Шварценеггер официально развелся

Актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер получил официальный развод с Марией Шрайвер после десяти лет судебных разбирательств. Об этом сообщает портал TMZ.

Шварценеггер официально развелся
Фото: ReutersReuters

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер поженились в 1986 году. У пары четверо детей. Однако в 2011 году Шрайвер подала на развод, после того, как в СМИ появилась новость о том, что у Шварценеггера родился сын от домработницы.

При этом бракоразводный процесс длился десять лет. По данным портала это было обусловлено «отсутствием мотивации» и сложностью в урегулировании споров о разделе имущества. В итоге 28 декабря высший суд Лос-Анджелеса ввел данные о разводе в судебную систему.

Источники издания отметили, что имущество на сумму около $400 млн, принадлежащее паре, было поделено практически пополам.

Ранее телеканал Blaze провел опрос среди двух тысяч взрослых жителей Великобритании. Их попросили выбрать самого подходящего человека для борьбы с инопланетным вторжением.

Шварценеггер стал лидером по результатам опроса, второе место занял звезда «Людей в черном» и «Дня независимости» Уилл Смит, а замкнул тройку лидеров британский натуралист, один из пионеров документальных фильмов о природе, сэр Дэвид Аттенборо. После публикации результатов опроса Арнольд Шварценеггер заявил в Twitter, что готов возглавить человечество в борьбе с инопланетянами.

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