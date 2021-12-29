Манекенщик Дмитрий Савчук прокомментировал сообщения о его романе с экс-супругой Григория Лепса, балериной Анной Шаплыковой. В беседе с Woman.ru он заявил, что пока не готов говорить обо всем происходящем в его личной жизни, однако отрицать связь с бывшей женой музыканта не стал.

«Я, к сожалению, пока комментировать ничего не хочу по этой истории с романом. Мне пока нечего сказать. Но я бы хотел, чтобы никто ничего не писал, конечно», — заявил Савчук.

Напомним, что 20 декабря Лепс развелся со своей женой Анной Шаплыковой спустя 20 лет брака. Тогда же женщину заметили на Мальдивах с Савчуком — там пара отдыхала во время судебного процесса по расторжению брака.