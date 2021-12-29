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1 час назад

Манекенщик Савчук прокомментировал роман с экс-супругой Лепса

Манекенщик Дмитрий Савчук прокомментировал сообщения о его романе с экс-супругой Григория Лепса, балериной Анной Шаплыковой. В беседе с Woman.ru он заявил, что пока не готов говорить обо всем происходящем в его личной жизни, однако отрицать связь с бывшей женой музыканта не стал.

«Я, к сожалению, пока комментировать ничего не хочу по этой истории с романом. Мне пока нечего сказать. Но я бы хотел, чтобы никто ничего не писал, конечно», — заявил Савчук.

Напомним, что 20 декабря Лепс развелся со своей женой Анной Шаплыковой спустя 20 лет брака. Тогда же женщину заметили на Мальдивах с Савчуком — там пара отдыхала во время судебного процесса по расторжению брака.

Лепс дал первый комментарий по поводу развода

Тем временем телеведущий Рустам Солнцев заявил, что Савчук имеет репутацию человека, который не прочь отдохнуть за счет немолодых женщин. По его словам, он не отличается особым умом, однако способен удовлетворить любую представительницу женского пола. При этом Шаплыкова после повышенного внимания журналистов удалила свой Instagram, а следом за ней и Савчук закрыл свой профиль.

Шоу-бизнес,Видео,Рустам Солнцев,Григорий Лепс,Woman.ru,
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