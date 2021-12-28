"Прострелю колени": Малиновская пригрозила Дане Борисовой

Маша Малиновская и Дана Борисова встретились лицом к лицу в студии. Между двумя знаменитостями существует давний конфликт, и, как выяснилось, с течением времени ничего не изменилась. Маша Малиновская так и не смогла простить коллегу. Она отказалась разговаривать и пригрозила пустить в ход оружие.

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Причиной конфликта стали предположения Даны Борисовой об употреблении коллегой запрещенных веществ. Сама телезвезда не скрывает, что прошла лечение в клинике от пагубной зависимости, и теперь призывает лечить тех, кто, по ее мнению, может иметь похожие проблемы. В числе таких людей она назвала и Машу Малиновскую.

По словам Малиновской, подобные заявления негативно сказались на ее карьере и репутации. Более того, они ударили и по ее близким - как рассказала телезвезда, у ее мамы случился гипертонический криз из-за этой ситуации. Так что идти на контакт с Даной Борисовой она не настроена. "Я категорически не готова к какому-либо диалогу с Даной, ибо для меня это как пить из лужи", - заявила она в YouTube-шоу канала "Arena".

Маша Малиновская продемонстрировала свою неприязнь наглядно. В ответ на комментарий Даны о недавней пластической операции она достала оружие - предположительно, травматический пистолет, и заявила, что готова пустить его в ход, если она снова выскажется в подобном ключе. "Я прострелю ей колени", - пригрозила она.