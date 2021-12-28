Раскрыт размер выплат вышедшей в 40 лет на пенсию певицы

Певец Юрий Маликов рассказал о пенсии его дочери. В беседе с Woman.ru он заявил, что его 44-летняя наследница Инна Маликова получает пенсионные выплаты в размере 17 тыс. рублей.
«У меня пенсия по старости около 17 тыс. рублей! Нет никаких десятков тысяч, как привыкли все думать. А я всю жизнь на сцене. И у Инны такие же выплаты примерно будут», — рассказал музыкант.
Он отметил, что жизнь артиста лишь со стороны кажется красивой и безбедной. Артистов нередко приглашают выступать на безвозмездной основе на том или ином мероприятии, а его дочь также занимается благотворительностью, несколько раз в месяц привозя подарки подопечным из дома престарелых.
Напомним, что Маликова обращалась в ПФР за назначением пенсии по старости благодаря званию заслуженной артистки — на досрочные выплаты после 20 лет работы, в числе прочих, претендуют артистки-вокалистки. В ведомстве ей отказали, а потому она обратилась в суд, который удовлетворил иск в полном объеме.