Раскрыт размер выплат вышедшей в 40 лет на пенсию певицы

Певец Юрий Маликов рассказал о пенсии его дочери. В беседе с Woman.ru он заявил, что его 44-летняя наследница Инна Маликова получает пенсионные выплаты в размере 17 тыс. рублей.

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«У меня пенсия по старости около 17 тыс. рублей! Нет никаких десятков тысяч, как привыкли все думать. А я всю жизнь на сцене. И у Инны такие же выплаты примерно будут», — рассказал музыкант.

Он отметил, что жизнь артиста лишь со стороны кажется красивой и безбедной. Артистов нередко приглашают выступать на безвозмездной основе на том или ином мероприятии, а его дочь также занимается благотворительностью, несколько раз в месяц привозя подарки подопечным из дома престарелых.