Выпившая Бабкина выпала из окна гостиницы

Многие звезды отечественного шоу-бизнес под Новый год не отдыхают, а усиленно работают. Причем иной раз они не успевают вернуться домой к родным даже к 31 декабря.

Фото: Lev Ilyin/Global Look Press Lev Ilyin/Global Look Press

Тогда артисты обычно отмечают наступление Нового года друг с другом. И зачастую после таких вечеров у знаменитостей остается немало интересных историй, о которых они любят и не стесняются потом рассказывать.

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Надежда Бабкина в новом интервью вспомнила о казусе, который с ней произошел во Вьетнаме. На Новый год артистка вместе с другими звездами осталась в гостинице. В какой-то момент им стало скучно просто сидеть в номере и они решили повеселиться.

«О да, Новый год во Вьетнаме я не забуду. Это было время, когда на фестивали нас командировали по комсомольской линии… отмечали Новый год в гостиничном номере своей делегацией. Немножко выпили, закусили. А жара страшная, поэтому окна открыты, и прямо в номер «рвутся» тропические деревья, увитые лианами. Тут в нас проснулась жажда приключений. Мы решили покататься на лианах, как в популярном фильме про Тарзана, и проверить их на прочность», — вспомнила артистка.

Так Бабкина, а вместе с ней еще несколько человек, вылезла в окно. Певица не испугалась и действительно повисла на лиане, как на живом канате. Вот только почти сразу Надежда Георгиевна оказалась вместе с товарищами на земле. Причем звезды оказались уже на территории не Вьетнама, а Лаоса.

«А как повисли — так и сорвались. И оказались мы с Борей Каплуном, барабанщиком из «Ариэля», на земле. Уж не знаю, почему так располагалась гостиница, но только отмечали мы Новый год во Вьетнаме, а упали на территорию Лаоса. Не поверишь, нам в тот момент не было страшно — наоборот, мы смеялись над своим нелепым положением», — рассказала Бабкина.

То ли алкоголь сделал свое дело, то ли сама ситуация была настолько неординарная, но Надежда Георгиевна не могла сдержать смеха. Тем временем оставшиеся в номере гостиницы коллеги артистки с ужасом пытались придумать, как исправить ситуацию. Ведь дорогу в отель выпавшим артистам преграждал забор с колючей проволокой, который обозначал границу двух государств. В итоге Бабкиной и остальным пришлось лезть обратно в номер по связанным между собой простыням.