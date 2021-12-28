Пугачева шокировала фанатов перекошенным лицом

Певица Алла Пугачева опубликовала снимок, который шокировал ее фанатов. На фотографии, которая накануне появилась в Instagram певицы, один ее глаз выглядит значительно больше другого.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На фотографии Пугачева запечатлена в белой шубе на фоне праздничной елки, во время вечеринки по случаю Нового года для одноклассников детей. Внимание пользователей интернета привлекло именно лицо Примадонны — оно неестественно перекошено.

«Скоро моложе детей будет. Ужас», «Надо соответствовать своим годам, а это уже перебор. Ужас какой-то, кукла Барби. Перекроилась до неузнаваемости», «Одним словом, тихий ужас», — писали в комментариях пользователи.

Напомним, что в этом году Пугачевой исполнилось уже 72 года. Скорее всего, чтобы сохранить свою молодую внешность певица прибегает к услугам пластических хирургов и косметологов.