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38 минут назад

Пугачева шокировала фанатов перекошенным лицом

Певица Алла Пугачева опубликовала снимок, который шокировал ее фанатов. На фотографии, которая накануне появилась в Instagram певицы, один ее глаз выглядит значительно больше другого.

Пугачева шокировала фанатов перекошенным лицом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На фотографии Пугачева запечатлена в белой шубе на фоне праздничной елки, во время вечеринки по случаю Нового года для одноклассников детей. Внимание пользователей интернета привлекло именно лицо Примадонны — оно неестественно перекошено.

«Скоро моложе детей будет. Ужас», «Надо соответствовать своим годам, а это уже перебор. Ужас какой-то, кукла Барби. Перекроилась до неузнаваемости», «Одним словом, тихий ужас», — писали в комментариях пользователи.

Напомним, что в этом году Пугачевой исполнилось уже 72 года. Скорее всего, чтобы сохранить свою молодую внешность певица прибегает к услугам пластических хирургов и косметологов.

Напомним, что ранее концертный директор Юрий Борисов назвал стоимость выступления Пугачевой на частном корпоративе — 10 млн рублей.

Шоу-бизнес,Юрий Борисов,Алла Пугачева,
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