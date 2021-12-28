Стало известно, какую пенсию назначили 44-летней сестре Дмитрия Маликова

Певица Инна Маликова — сестра известного певца Дмитрия Маликова — через суд смогла выбить себе в 44 года пенсию по выслуге лет. По закону, артисты-вокалисты, которые занимаются творческой деятельностью более 20 лет, могут досрочно стать пенсионерами. Об этом рассказал отец артистки, советский и российский музыкант и продюсер Юрий Маликов. По его словам, пенсия дочери намного меньше 50 000 рублей, о которых говорили пользователи соцсетей. Юрий Маликов рассказал Woman.ru, что Инна пошла работать на эстраду в 16 лет. «Она даже на шесть лет опоздала, просто не знала, что уже может получать выплаты. А потом пришли письма, почему не оформляете пенсию? И мы подали документы. Там через суд пришлось. Я, например, стал получать пенсию через 20 лет, а супруга моя, мама Инны, в 37 лет ушла на пенсию как артистка балета. Что же в этом такого? Пусть люди почитают законы, так положено, чтобы же завидовать и считать чужие деньги», — отметил музыкант. Он таким образом ответил на слова хейтеров в Сети, которые раскритиковали ранний выход певицы на пенсию. «Моя мама в морском порту работала тальманом, бишофит вдыхала, и прочее, все что возили на грузовых судах, пропадала в ночные смены и получила пенсию в 11 000 рублей. Умерла в 63 года от рака. А Инна Маликова ничего не сделала и получила 50 000 рублей», — утверждал один из пользователей. Маликов указал, что многим сейчас приходится нелегко. По его словам, сейчас у Инны и её коллектива «Новые самоцветы» одно-два выступления. «Жизнь артиста только кажется безобидной и красивой. Постоянно зовут куда-то выступать, но бесплатно. А ещё Инна раз пару раз в месяц куда-то едет, то ли в Тульскую, то ли в Тверскую область в дом престарелых. Везёт подарки, вещи, но не кричит об этом. И вся эта пенсия туда и уйдёт. Никаких обид и зависти быть не должно», — подчеркнул артист. Он добавил, что его пенсия составляет 17 000 рублей в месяц. «Нет никаких десятков тысяч, как привыкли все думать. А я всю жизнь на сцене. И у Инны такие же выплаты примерно будут», — заметил артист. По его словам, в последние два года музыканты, которые зарабатывали небольшие деньги, уходят из профессии. «Вот вы знаете, что на телевидении артисты выступают бесплатно? Лёня Агутин недавно сказал, что отказывается от многих предложений. Ведь тратишь уйму времени, а ничего не получаешь за это. И какой со всего толк? Реклама? Каналов уйма, толи тебя увидят, толи нет. Вот в 70-е, когда мы на ''Песне года'' спели и гремим потом на всю страну — вот это реклама. А сегодня это потеря времени», — заключил артист. Ранее «Секрет» писал , что народный артист России 91-летний Иван Краско обратился к Владимиру Путину с просьбой наладить уборку снега в Санкт-Петербурге. По словам актёра, он и другие пожилые жители города стали «заложниками в своих квартирах» из-за наледей, сугробов и огромных сосулек, падающих с крыш. Краско попросил президента повлиять на власти города. Фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»