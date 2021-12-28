«Валю убили»: вскрылись новые детали смерти Легкоступовой

30 декабря певица Валентина Легкоступова могла бы отметить свой день рождения. Однако в прошлом году при до сих пор так до конца и невыясненных обстоятельствах артистка сначала попала в больницу, а потом скончалась, не приходя в сознание. Поклонники Валентины Валерьевны до сих пор скорбят по ней.

Одним из подозреваемых в преждевременной кончине звезды является ее последний муж Юрий Фирсов. По утверждению дочери покойной Легкоступовой, яхтсмен плохо влиял на свое знаменитую супругу. Мол, они часто и много выпивали, и в итоге Фирсов избил Легкоступову, нанеся роковую травму. Так что неудивительно, что наследники артистки в итоге решили воспрепятствовать Юрию получить наследства Валентины Валерьевны.

Однако в итоге оказалось, что Фирсов и сам не претендует на имущество покойной жены. Об этом яхтсмен сообщил лично. На своей странице в Instagram он опубликовал видеобращение, немало удивив своих подписчиков.

«Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать хорошего настроения. 2022 год должен быть для нас всех счастливым. Хватит уже этой депрессухи. Я хочу сделать заявление. Думаю, моей жене Валентине Легкоступовой было бы очень приятно. Я хочу передать доли наследства ее детям Матвею, Анетте и маме Вали Галине Ивановне», — заявил Фирсов.

Фолловеры Юрия были очень удивлены его решением. Большинство похвалило вдовца Легкоступовой. Пользователи Instagram отметили, что Фирсов в итоге поступил как по-настоящему порядочный человек. Отметим, что родные Валентины Валерьевны пока что никак не прокомментировали поступок яхтсмена.

К слову, родственники артистки до сих пор не могут смириться с ее кончиной. Мама Легкоступовой все еще считает, что ее дочь убили. Спустя год она не прекращает плакать из-за смерти певицы. В том числе и потому, что с уходом из жизни исполнительницы осталась без поддержки. Дело в том, что дети Валентины Валерьевны совсем не навещают свою бабушку. Поддерживают Галину Ивановну посторонние люди. К примеру, друг Легкоступовой Константин Мирошник общается с ее мамой.

«Валю убили. Водитель, который работал у них, может об этом рассказать, никто его не расспрашивал», – сказала тетя Галя. Она просила поговорить меня с водителем, продиктовала мне телефон очевидца, который, по ее словам, был свидетелем семейных скандалов между Валентиной и ее мужем Юрием Фирсовым», — вспомнил слова Галины Ивановны Мирошник.

Друг покойной Легкоступовой признался, что заявление родительницы звезды стало для него шоком. Как оказалось, Константин, как и многие другие, верил, что Валентина Валерьевна просто поскользнулась на полу в ванной и получила ту травму, из-за которой в итоге умерла. Тем более что, по информации Мирошника, артистка незадолго до смерти начала жаловаться на головные боли, и с ней действительно могла приключиться из-за этого беда.