Раскрыта сумма выплат вышедшей в 40 лет на пенсию певицы

Отец Инны Маликовой назвал сумму пенсии, которую будет получать его 44-летняя дочь. По словам Юрия Маликова, пенсия сестре Димы Маликова положена по выслуге лет и это только кажется, что звёзды получают огромные деньги от государства, приводит слова музыканта Woman.ru.

Музыкант отметил, что солистка «Новых самоцветов» далеко «не утонет» в богатствах, как это многие уже посчитали.

У меня пенсия по старости около 17 тысяч рублей! Нет никаких десятков тысяч, как привыкли все думать. А я всю жизнь на сцене. И у Инны такие же выплаты примерно будут, — сообщил Юрий Маликов.

По словам музыканта, его дочь с 16 лет трудится на эстраде, поэтому пенсия ей положена по закону. Причём, артистка узнала об этом только шесть лет назад. Людям, которые начали завидовать Инне, её отец посоветовал внимательно читать законы.

Своей пенсии Инна Маликова добилась через суд. После этого некоторые соотечественники высказались, что певице ничего не надо было платить. К слову, Инна Маликова, несмотря на свой молодой возраст, уже является бабушкой. У неё есть двухлетний внук, которого ей подарили сын Дмитрий и его избранница Анастасия.