Вдовец Легкоступовой сделал неожиданное заявление

Валентина Легкоступова скончалась в прошлом году. Были подозрения, что женщину убили, и все основные вопросы были только к вдовцу Валентины, который стал ее мужем за маленькое количество времени до ее смерти. Стоит отметить, что дети Валентины планировали судиться с Юрием Фирсовым, ведь именно ему должна была достаться часть наследства жены.