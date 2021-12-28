Вдовец Легкоступовой сделал неожиданное заявление

Валентина Легкоступова скончалась в прошлом году. Были подозрения, что женщину убили, и все основные вопросы были только к вдовцу Валентины, который стал ее мужем за маленькое количество времени до ее смерти. Стоит отметить, что дети Валентины планировали судиться с Юрием Фирсовым, ведь именно ему должна была достаться часть наследства жены.
В итоге Юрий прямо перед Новым годом и за пару дней до возможного дня рождения Легкоступовой сделал заявление, что отказывается от наследства и планирует передать его детям Валентины.
«Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать хорошего настроения. 2022 год должен быть для нас всех счастливым. Хватит уже этой депрессухи. Я хочу сделать заявление. Думаю, моей жене Валентине Легкоступовой было бы очень приятно. Я хочу передать доли наследства ее детям Матвею, Анетте и маме Вали Галине Ивановне», – заявил Фирсов.
Напомним, Валентина Легкоступова скончалась от черепно-мозговой травмы. По словам Фирсова, Валентина поскользнулась в ванной и упала, после чего получила удар головой. Дети Валентины заявляют о том, что Юрий специально спаивал свою супругу.