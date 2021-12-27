Билан заявил о связи Моргенштерна с дьяволом

В интервью Ксении Собчак Билан выразил уверенность, что Моргенштерн «работает с темной стороной жизни». По словам артиста, он «видит, чувствует» и даже «может потрогать эту ауру».
По мнению Билана, именно связь с темным силами помогла Моргенштерну обрести такую «колоссальную» популярность.
«Это быстрый путь — пообщаться с рогатым и сделать себе карьеру», - считает Билан.
По словам музыканта, он много смотрит и читает «на эту тему».
Ранее музыкант Леван Горозия (L’One) заявил, что Моргенштерн негативно влияет на молодое поколение. По его словам, он подает плохой пример молодежи: красит ногти, прославляет дьявола тремя шестерками, набитыми на лице, а также оскорбляет своих слушателей.
В сентябре в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Моргенштерн объяснил, что ассоциирует себя с дьяволом из-за фамилии, которая переводится с немецкого как «утренняя звезда» - так же, как и имя дьявола Люцифер.