Билан заявил о связи Моргенштерна с дьяволом

В интервью Ксении Собчак Билан выразил уверенность, что Моргенштерн «работает с темной стороной жизни». По словам артиста, он «видит, чувствует» и даже «может потрогать эту ауру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По мнению Билана, именно связь с темным силами помогла Моргенштерну обрести такую «колоссальную» популярность.

«Это быстрый путь — пообщаться с рогатым и сделать себе карьеру», - считает Билан.

По словам музыканта, он много смотрит и читает «на эту тему».

Ранее музыкант Леван Горозия (L’One) заявил, что Моргенштерн негативно влияет на молодое поколение. По его словам, он подает плохой пример молодежи: красит ногти, прославляет дьявола тремя шестерками, набитыми на лице, а также оскорбляет своих слушателей.