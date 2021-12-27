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1 час назад

Билан заявил о связи Моргенштерна с дьяволом

В интервью Ксении Собчак Билан выразил уверенность, что Моргенштерн «работает с темной стороной жизни». По словам артиста, он «видит, чувствует» и даже «может потрогать эту ауру».

Билан заявил о связи Моргенштерна с дьяволом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Билана, именно связь с темным силами помогла Моргенштерну обрести такую «колоссальную» популярность.

«Это быстрый путь — пообщаться с рогатым и сделать себе карьеру», - считает Билан.

По словам музыканта, он много смотрит и читает «на эту тему».

Ранее музыкант Леван Горозия (L’One) заявил, что Моргенштерн негативно влияет на молодое поколение. По его словам, он подает плохой пример молодежи: красит ногти, прославляет дьявола тремя шестерками, набитыми на лице, а также оскорбляет своих слушателей.

В сентябре в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Моргенштерн объяснил, что ассоциирует себя с дьяволом из-за фамилии, которая переводится с немецкого как «утренняя звезда» - так же, как и имя дьявола Люцифер.

Шоу-бизнес,Дмитрий Гордон,L " One,Ксения Собчак,
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