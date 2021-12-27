Избивший звезду «Стиляг» мужчина избежал наказания

В отношении продюсера и сценариста Александра Рябышева, избившего звезду сериала «Стиляги» Инну Коляду в Подмосковье, не возбудили уголовное дело. О том, почему нападавший избежал наказания, рассказал телеканал РЕН ТВ.

Фото: @inna_koliada @inna_koliada

Участковый, занимавшийся делом, заявил, что полученные Колядой травмы не являются основанием для расследования.

«Участковый не приходил меня опрашивать, не осмотрел место происшествия и вообще сказал, что моему здоровью не было причинено никакого вреда», — призналась Рябышева в интервью KP.RU.

Актриса добавила, что мужчина неоднократно оскорблял ее, когда они находились в отношениях. Соседка Коляды стала свидетельницей избиения потерпевшей, позднее она дала показания.

«Вообще вреда здоровью нет. Я же сказал, что будет являться средней тяжестью — переломы какие-то там со смещением, с осколками. Будет рана там рассеченная, кровь там, ударили в лицо, рассекли бровь, ее зашивают, это легкий вред будет», — отметил сотрудник правоохранительных органов в опубликованной записи разговора с пострадавшей.

После этого потерпевшая подала жалобу в прокуратуру.

Ранее Коляда заявила, что после расставания Рябышев напал на нее и жестоко избил. По ее словам, мужчина нанес ей многочисленные травмы, в частности, сотрясение мозга, множественные ушибы и гематомы. Коляда подчеркнула, что после телесных повреждений у нее нарушилась функция яичников и сместились шейные позвонки.