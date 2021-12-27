В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 73.23EUR 82.94
Войти в почту
50 минут назад

Избивший звезду «Стиляг» мужчина избежал наказания

В отношении продюсера и сценариста Александра Рябышева, избившего звезду сериала «Стиляги» Инну Коляду в Подмосковье, не возбудили уголовное дело. О том, почему нападавший избежал наказания, рассказал телеканал РЕН ТВ.

Избивший звезду «Стиляг» мужчина избежал наказания
Фото: @inna_koliada@inna_koliada

Участковый, занимавшийся делом, заявил, что полученные Колядой травмы не являются основанием для расследования.

«Участковый не приходил меня опрашивать, не осмотрел место происшествия и вообще сказал, что моему здоровью не было причинено никакого вреда», — призналась Рябышева в интервью KP.RU.

Актриса добавила, что мужчина неоднократно оскорблял ее, когда они находились в отношениях. Соседка Коляды стала свидетельницей избиения потерпевшей, позднее она дала показания.

«Вообще вреда здоровью нет. Я же сказал, что будет являться средней тяжестью — переломы какие-то там со смещением, с осколками. Будет рана там рассеченная, кровь там, ударили в лицо, рассекли бровь, ее зашивают, это легкий вред будет», — отметил сотрудник правоохранительных органов в опубликованной записи разговора с пострадавшей.

После этого потерпевшая подала жалобу в прокуратуру.

Ранее Коляда заявила, что после расставания Рябышев напал на нее и жестоко избил. По ее словам, мужчина нанес ей многочисленные травмы, в частности, сотрясение мозга, множественные ушибы и гематомы. Коляда подчеркнула, что после телесных повреждений у нее нарушилась функция яичников и сместились шейные позвонки.

Последние новости
Шоу-бизнес,Инна Коляда,Генпрокуратура РФ,МВД,Комсомольская правда,РЕН ТВ,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители