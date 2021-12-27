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26 минут назад

Ургант заступился за обидевшего русских комика Мирзализаде

Телеведущий и юморист Иван Ургант заявил, что не считает осужденного за шутку про фекалии комика Идрака Мирзализаде врагом России. Об этом он заявил в беседе с «КП».

Ургант заступился за обидевшего русских комика Мирзализаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наказания за шутки очень пагубная вещь. Наверное, для этого есть штрафы, а не аресты. С Идраком я знаком не очень хорошо, но абсолютно убежден, что он не является врагом нашей страны. Его поступок не требует заключения под стражу на десять дней и высылки за пределы страны», — заявил телеведущий.

Ургант предположил, что Мирзализаде «не рассчитал свои юмористические силы» и случайно обидел людей. Он посоветовал проговаривать такие ситуации, а не «затыкать рты» остальным на примере Идрака. Отдельно юморист прокомментировал и заявление Гарика Мартиросяна, который раскритиковал Мирзализаде.

«Это точка зрения Гарика Мартиросяна. Я, например, с ней не согласен. Но Гарик очень умный человек, который имеет полное право иметь свою точку зрения по любому поводу», — заключил он.

Напомним, что в августе суд назначил Мирзализаде 10 суток ареста за «возбуждение ненависти, а равно унижение человеческого достоинства» из-за его шутки о русских квартиросъемщиках. Позднее МВД приняло решение о его пожизненной нежелательности пребывания в России.

Через некоторое время Идрак подал в суд, чтобы оспорить решение МВД. В начале октября Замоскворецкий суд столицы обязал МВД установить разумный срок вместо пожизненного. Защита собирается настаивать на 1 году запрета на въезд.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Гарик Мартиросян,МВД,
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