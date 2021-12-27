Ургант заступился за обидевшего русских комика Мирзализаде

«Наказания за шутки очень пагубная вещь. Наверное, для этого есть штрафы, а не аресты. С Идраком я знаком не очень хорошо, но абсолютно убежден, что он не является врагом нашей страны. Его поступок не требует заключения под стражу на десять дней и высылки за пределы страны», — заявил телеведущий.